Musikwinter Schlecht gelaunt trotz SUV

Gschwend / Richard Färber

Im Futur Zwei wird die vollendete Zukunft ausgedrückt. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Die Form begegnet uns ständig, am vergangenen Mittwoch sogar mehrfach. Zum einen in der Person des Prof. Dr. Harald Welzer, der im ausverkauften Gschwender Bilderhaus spricht und Direktor der Stiftung „Futurzwei“ ist, zum anderen in einer sich bei Welzers Anblick geradezu aufdrängenden Frage: Wird der Referent am Ende der Veranstaltung das mitgebrachte Wulle-Bier ausgetrunken haben?

Wird er nicht. Die Flasche ist ein Requisit. Welzer stellt sie vor sich aufs Rednerpult. Er spricht frei, die Linke hat er meist in der Hosentasche, die Rechte gestikuliert und hin und wieder, wenn er ein wenig nachdenklich wird, streichelt sie die offene Flaschenmündung. Es wird auch viel gelacht an diesem Abend, der eigentlich eher Anlass zum Pessimismus bietet – insbesondere Welzers Spitzen gegen SUV-Fahrer werden gerne genommen.

„Weiterbauen am zivilisatorischen Projekt“ ist der Vortrag überschrieben, mit dem in der diesjährigen Musikwinter-Reihe „Rendezvous“ der Schlussakkord gesetzt wird. Das „zivilisatorische Projekt“ ist der Sozialstaat, die rechtsstaatliche, liberale Demokratie, die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde und eine beispiellose Erfolgsgeschichte hingelegt hat.

Welzer listet auf: Man lebe in der reichsten Gesellschaft der Geschichte, das Bildungsniveau sei exorbitant hoch, das Gesundheitssystem großartig, die Kriminalität gering, die Infrastruktur – „mit Ausnahme der Bahn“ – hervorragend, das soziale Netz einzigartig: „Wo hat es das jemals gegeben, dass jemand eine zweite und dritte Chance kriegt?“

Hinzu kommen zivilisatorische Fortschritte, gesellschaftliche Reformen, etwa die Rolle der Frauen betreffend oder auch die Erziehung: „Familiäre Gewalterfahrungen“ seien heute fast nicht mehr denkbar, sagt Welzer, die gereizten Dauerdebatten darüber beruhten auf skandalisierten Einzelfällen. Wobei er dann doch präzisiert: Es gehe in diesem Vortrag nicht um explizit Kritikwürdiges, sondern um die Mehrheitserfahrung, das Gesamtbild.

Guter Beginn

Welzers Liste ist die Momentaufnahme einer Entwicklung, die gut begonnen hat, nun aber eine ungute Richtung einschlägt. Das „zivilisatorische Projekt“ sei von Leuten gestartet worden, so Welzer, die eine Gesellschaft mit maximaler Systemzustimmung bauen wollten – um zu verhindern, dass die Leute an die Ränder driften. Erreicht wurde dies durch materielle Teilhabe, Bildung, realistische Aufstiegsmöglichkeiten, echte Chancengleichheit, die nicht einfach als vages Versprechen daherkommt.

Diese ursprüngliche Intention aber, so Welzer, scheint in Vergessenheit zu geraten, und eine, wenn nicht die wichtigste Ursache dafür ist der uferlose Konsum, der Glücksbedürfnisse zwar weckt, aber niemals stillt, und der auf einem Wachstumsversprechen basiert, das zwar nicht eingehalten werden kann, aber auch nicht in Frage gestellt wird. Wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind, stehe man eben für Produkte Schlange, von denen man nicht gedacht hätte, dass man sie jemals gehabt haben wollen würde. Immerhin scheint sich eine fatale Ahnung von Sinnlosigkeit eingeschlichen zu haben: „Den Leuten geht’s unfassbar gut und sie waren noch nie so schlecht gelaunt.

„Was wir tun, hat Folgen“, sagt Welzer, und das sei unübersehbar geworden, als im Jahr 2015 plötzlich Hunderttausende Flüchtlinge vor der Tür standen. Das war ein unübersehbares Zeichen dafür, „dass etwas überhaupt nicht stimmt“, sagt Welzer, eine „Lebenslüge“ sei damit offengelegt worden. Die notwendige Modernisierungsdiskussion aber werde nicht geführt, stattdessen erlebe man „schockierend erfolgreiche Angriffe auf die Zivilisation“.

„Mein Lieblingsfeind“

Gemeint ist der Zug nach rechts, der sich insbesondere in Osteuropa in Bewegung gesetzt hat. Dass sich diese posttotalitären Gesellschaften nicht von heute auf morgen in funktionierende Rechtsstaaten verwandeln können, kann Welzer noch nachvollziehen, „aber dann müssen wir jetzt über Österreich sprechen.“ Und über Deutschland, wo eine rechte Partei Zulauf kriegt und Welzers „Lieblingsfeind“, der frisch gebackene Heimatminister Horst Seehofer, in seiner ersten Rede den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufgekündigt hat. Ein gespenstisches Phänomen sei das, sagt Welzer. Bisher habe er es am historischen Beispiel studiert, aber nie befürchtet, dass er es jemals „live und in Farbe“ erlebt haben werden würde.