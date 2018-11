Saisonabschluss in Wackershofen Schlachtfrische Abschiedsgeschenke im Freilandmuseum

Schwäbisch Hall / Jochen Korte

Hunderte Besucher kommen zum Saisonabschluss ins Freilandmuseum Wackershofen. Viele nehmen sich Tüten voll mit Würsten nach Hause.

Es rumpelt ein wenig, als die Sau aus dem Anhänger in die Scheune geht. Dann herrscht einen Moment lang Stille. Die 130 Kilogramm schwere Schwäbisch-Hällische-Landsau gibt nicht einen Ton von sich, als sie zuerst betäubt und dann getötet wird. Es scheint ein sanfter Übergang vom Leben zum Tod gewesen zu sein. Dafür zeichnen die erfahrenen Metzgermeister Hans Stuiber, der seit 38 Jahren dabei ist, und Kurt Braun, der seit vier Jahren beim Schlachtfest hilft, verantwortlich.

Der Tierarzt Yüksel Gündogan steht für die tiergerechte Tötung und die Kontrollen gerade. Von alldem bekommen die etwa 100 Zuschauer vor dem geschlossenen Scheunentor beim Weidnerhof visuell nichts mit.

Nach wenigen Minuten öffnen sich die Türen. Die tote Sau kommt in ein Zinkfass, wird mit Brühpechpulver bestreut und mit kochendem Wasser übergossen. So lassen sich die Borsten besser abschaben. Die Zuschauer, darunter auch etliche Kinder, schauen gebannt zu, wie das Tier an den Pfoten aufgehängt, ausgeweidet und zerlegt wird. Nach einer halben Stunde ist das archaische Handwerk erledigt. Tut ihm das tote Tier denn nicht leid? „Ja, schon“, meint Lasse Nils Hannemann (8). „Aber ich sehe trotzdem zu.“ Schon vor vier Jahren war er das erste Mal beim Schlachtfest.

„Seitdem ist er halber Vegetarier“, sagt sein Vater Oliver Steffel, der früher in Wackershofen und heute mit der Familie in Künzelsau wohnt. „Bratwurst, Maultaschen und Salami isst er, Schnitzel und Braten nicht“, schiebt er erklärend nach. Für ihn gilt das mit dem halben Vegetarier nicht. Im Gegenteil. Er kauft ein ganzes Schwein, das zu Hause mit Verwandten zu Fleisch und Wurst verarbeitet wird.

Aus Stuttgart sind Oliver Lozano und seine Frau Christiane, die ein Brüsseler Griffon-Hündchen mit dem Namen Lulu auf dem Arm hält, angereist. Abscheu ob des mitunter blutigen Handwerks haben sie nicht. „Da sieht man mal, dass Fleisch nicht aus der Plastikverpackung kommt. Man lernt, das Produkt wertzuschätzen“, sagt Christiane Lozano. „Ein Besuch hier sollte zum Pflichtprogramm im Biologieunterricht gehören“, ergänzt ihr Mann. „Leben und Tod, das ist ein natürlicher Prozess. Auch bei der Ernte für Veganer sterben Tiere, zum Beispiel Rehkitze“, führt er aus.

Rachel Welzel, die im Freilandmuseum den Bundesfreiwilligendienst absolviert, ist von der Szenerie schon „ein bisschen schockiert“, wie sie sagt. Auf den Appetit geschlagen ist ihr das aber nicht. „Natürlich esse ich noch Schnitzel“, beantwortet sie die entsprechende Frage.

Mit ihren Großeltern Sabine und Georg Heumüller sind Benedikt, Fiona und Jonathan aus Castell (bei Kitzingen) nach Wackershofen gekommen. „Es ist normal, dass Schweine geschlachtet werden“, meinen die coolen Enkel. Für zu Hause werden Leber- und Blutwürste gekauft.

An den Tischen im Weidnerhof herrscht reger Andrang. Die Frauen und Männer in der Küche haben alle Hände voll zu tun, um Schlachtplatte, Kesselfleisch, Würste und Sauerkraut in ausreichenden Mengen bereitzustellen. Kartoffeln als Beilage gibt es nicht. Wer mag, bekommt eine Scheibe Brot. „Die Frische schmeckt man. Es war eine ordentliche Portion. Sehr gut“, schwärmt Gerhard Bäuchle, der mit seiner Frau Angelika aus Unterheimbach zum ersten Mal zum Schlachtfest gekommen ist. Zum Beweis zeigt er auf den Teller. Darauf liegen nur noch ausgezutzelte Pellen.

Währenddessen bereitet Museums-Mitarbeiter Stephan Kemppel in aller Ruhe die zweite Schlachtung am Samstagnachmittag vor. Die Schwäbische Hällische Landsau wird in einem Anhänger in die Scheue gefahren. Sie ist absolut ruhig. Sie scheint nicht zu ahnen, dass bald ihr letztes Stündlein schlägt. „So muss es sein. Sie schläft gleich ein“, weiß Kemppel. Und bald darauf für immer.