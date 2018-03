Verschmutzung Schaum auf Bühler: Firma nennt Gründe

Schwäbisch Hall / tob

Schaum auf der Bühler bei Anhausen. Am Dienstag rückte die Feuerwehr aus (wir berichteten). Bestandteile von Putzmitteln führen zu den weißen Schaumpolstern.

„Die Reinigungsmittel sind in Wassergefährdungsklasse 1, schwach wassergefährdend, eingestuft. Die darin enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar“, teilt das Landratsamt mit einer Zeitverzögerung von einem Tag auf eine Anfrage der Zeitung mit. Aus diesem Grund und wegen der starken Verdünnung durch die Bühler sei eine Gefährdung des Gewässers unwahrscheinlich.

Der Verursacher wurde identifiziert. „Kärcher fängt bereits seit einigen Jahren sein Spülwasser auf und lässt es anschließend fachgerecht entsorgen, auch wenn die Ableitung des Spülwassers in das Kanalsystem möglich und unbedenklich wäre“, teilt die Firma auf Nachfrage mit. „Am Montagnachmittag wurde die Abwasserneutralisierungsanlage gewartet. Hier wurde anschließend der Betriebsmodus eingestellt, in dem das Spülwasser neutralisiert und der Kanalisation zugeführt wird“, schreibt eine Firmensprecherin. „Nachdem es in der Kläranlage Sulzdorf zu geringer Schaumbildung kam, wurde Kärcher informiert und hat die Anlage am Dienstagmorgen um 8 Uhr umgeschaltet.“ Seitdem sei das Spülwasser wie gewohnt aufgefangen und entsorgt worden. Ein Mitarbeiter von Kärcher habe gemeinsam mit dem Umweltamt Schwäbisch Hall die Schaumbildung vor Ort untersucht. Die Firmensprecherin schreibt: „Im Schaum sind keine umweltgefährdenden Stoffe enthalten, das Spülwasser ist vergleichbar mit Shampoo und Duschgel und weit weniger aggressiv als zum Beispiel Waschmittel.“

Offensichtlich sind die Behörden nun auf der Hut: Das Landratsamt werde beim Verursacher Maßnahmen veranlassen, die eine Wiederholung des Vorfalls ausschließen. tob