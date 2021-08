Unheilschwangere Musik und wildes Fauchen sind schon zu hören, wenn man auf dem Parkplatz aus dem Auto steigt. Doch was dann hinter dem artgerecht bemalten Sichtschutz vor der „Dino World Neverland“ auftaucht, wirkt alles andere als gefährlich. Eine verstreute Herde längst ausgestorbener Urzeitviecher dämmert in der glühenden Sonne vor sich hin. Eine Reihe wackelnder Hüpfburgen lassen darauf schließen, dass es in ihrem aufgeblasenen In...