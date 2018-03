Berufsausbildung Schätze in der Lehrlingswerkstatt

Künzelsau / Jürgen Stegmaier

Ich wusste gar nicht, dass wir auch in der Flugzeugindustrie tätig sind“, scherzte Ziehl-Abegg-Vorstandschef Peter Fenkl mit Blick auf ein Flugzeugmodell aus Draht, das die Azubis in der Ausbildungswerkstatt zusammengelötet hatten. Dieses Drahtmodell war nicht die einzige Überraschung beim Rundgang mit Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann am Donnerstag. Die Auszubildenden hatten auch einen Tischkicker aus Metall in Miniformat hergestellt. An diesem hatte die Politikerin aus Stuttgart ihren besonderen Spaß.

Freilich war Susanne Eisenmann nicht nach Künzelsau gekommen, um Tischfußball zu spielen. Die CDU-Frau informierte sich über die duale Berufsausbildung beim Ventilator- und Elektromotorspezialisten, der seine Zentrale mitten in Künzelsau hat und große Werke im Gewerbepark Hohenlohe nahe der Autobahn 6.

Prämien und Garantien

„Die Unternehmen in Baden-Württemberg unternehmen viel für die Berufsausbildung. Aber das hier ist ein extrem hoher Standard“, lobte die Ministerin das Unternehmen. Der Vorstandschef hatte sich mehr als zwei Stunden Zeit genommen für den Besuch von Susanne Eisenmann. Der Vorstandsvorsitzende machte deutlich, was das Unternehmen seinem Nachwuchs bietet. Dies reicht von der Unterstützung bei der Wohnungssuche, flexiblen Arbeitszeiten und Prämien für gute Leistungen bis hin zu Auslandsaufenthalten und unbefristeten Übernahmegarantien.

Ziehl-Abegg bildete 2007 in Europa 89 junge Menschen für unterschiedliche Berufe aus, 2016 waren es 168. Die Schwerpunkte liegen auf Elektro- und Metallberufen. Beim Besuch der Ministerin arbeiteten die jungen Männer des ersten Lehrjahrs als Mecha­troniker mit ihren Laptops an einer Steueranlage für eine Keksfabrik.

„Wir sitzen auf einem Goldschatz und schätzen dies zu wenig“, sagte Susanne Eisenmann über die duale Ausbildung mit dem Lernen im Betrieb und der Berufsschule. Sie kritisierte den Trend, dass immer mehr junge Menschen an die Hochschulen streben, die berufliche Ausbildung in den Betrieben dabei oft aus den Augen verlieren würden. „Viele Eltern wissen gar nicht, wie viele Möglichkeiten es gibt. Erst langsam wird das begriffen“, behauptete die Ministerin.

Ziehl-Abegg-Chef Fenkl machte deutlich, dass das Unternehmen insbesondere an seinen ausländischen Standorten nicht genug Fachkräfte findet. Deshalb sei man dazu übergegangen, beispielsweise auch in Brasilien oder Ungarn nach dem deutschen Vorbild dual auszubilden.

Als Beispiel, wie durchlässig das Schul- und Ausbildungssystem ist, kann David Kappel dienen. Nach der Realschule wechselte er aufs Gymnasium. Bei Ziehl-Abegg schloss er dann im kooperativen Studienmodell eine Ausbildung zum Industrieelektriker ab, darüber hinaus erlangte er den Titel des Diplom-Ingenieurs FH, ehe er zum Dr.-Ing. promovierte. Heute leitet der 31-Jährige die Abteilung Vorentwicklung elektrischer Systeme in dem Betrieb, in dem er gelernt hatte.