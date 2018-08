Erholung Saunapark im Schenkenseebad wieder offen

Schwäbisch Hall / swp

Grund zur Freude für alle Saunaliebhaber in und um Hall: Heute öffnet der Saunapark im Haller Schenkenseebad wieder seine Türen. Das teilen die Stadtwerke Schwäbisch Hall in einer Pressemitteilung mit. In der vierwöchigen Schließzeit seien umfangreiche Schönheits- und Renovierungsarbeiten durchgeführt worden. Die Fläche von 1500 Quadratmetern mit Saunarium, Panorama-Sauna und Dampfbädern ist nun wieder für Besucher zugänglich. Der Eintritt für den Saunapark kostet laut Mitteilung bis Freitag, 7. September, 10 Euro pro Person.

Info www.schenkenseebad.de