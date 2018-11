Weihnachtszeit Die Garage dient als Weihnachtsland

Frankenhardt / sasa

Helga Beyer und Conny Seitz unterstützen mit ihrem weihnachtlichen Markt soziale Projekte.

Helga Beyer veranstaltet heute, Samstag, ihren zweiten adventlichen Kreativmarkt in Honhardt. Der Adventsmarkt öffnet von 15 Uhr bis 20 Uhr im Eulenbuck 11 seine Pforten. Rund um ihr Anwesen möchte die engagierte Hausfrau mit dem weihnachtlichen Markt soziale Projekte unterstützten.

Bereits viel Arbeit und Idealismus haben Helga Beyer und ihre Freundin Conny Seitz aus Hummelsweiler in der Küche ihres Hauses investiert. Nach feinen ausgesuchten Rezepten wurden kleine weihnachtliche Köstlichkeiten wie etwa Vanillekipferl und Elisenlebkuchen gebacken. Ergänzt werden die duftenden Leckereien mit verschiedenen Glühweinsorten, die sich mit feinen Konfitüren und durchdachten und teilweise exotischen Brotaufstrichen an dem großen Esszimmertisch ergänzen. Fein verpackt werden die weihnachtlichen Lebensmittel von Beyer und Seitz, um in der Garage ihres Familienhauses möglichst viele Käufer zu erfreuen.

Für den guten Zweck

Die Erlöse sollen den Mitgliedern und betroffenen Patienten der Amsel-Kontaktgruppe Landkreis Schwäbisch Hall für ihre Freizeitaktivitäten zur Verfügung gestellt werden. Ergänzt wird das ehrenamtliche Marktgeschehen auch durch viele private Marktanbieter. Sie bestehen überwiegend aus befreundeten Nachbarn und guten Bekannten von Helga Beyer und bieten adventliche Floristik, Schmuckgläser, Modeartikel, handgemachte Seifen und Weihnachtliches aus Holz zum Verkauf an. Auch die Volkshochschulen Ostalb und Ellwangen sind mit einem Stand vertreten und geben Einblicke in die kommenden Semesterangebote.

Die Standgebühren der Marktbeschicker möchte Initiatorin Helga Beyer einer erkrankten jungen Mitbürgerin aus Honhardt für eine notwendige medizinische Behandlung zur Verfügung stellen.