Konzert Sanfte Lieder aus Fernost

Organisatoren zählen 1560 Besucher an fünf Tagen

Neun Konzerte liegen hinter den Organisatoren des Jazz-Art-Festivals. „1560 Besucher sind zu den Konzerten gekommen“, erklärt Halls Kulturbeauftragte Ute Christine Berger. Zweimal wurde „ausverkauft“ gemeldet: bei der Gruppe Seba Kaapstad am Donnerstag sowie beim Duo Ambrosini & Matinier am Sonntag in der Kunsthalle Würth. Das Abschlusskonzert mit dem Shinya-Fukumori-Trio war mit 111 Zuhörern das Konzert mit den wenigsten Besuchern. Das habe wohl auch an dem plötzlichen Winterwetter gelegen, vermutet Berger. Besonders werde ihr der Auftritt von Joachim Kühn in Erinnerung bleiben. „Seine Offenheit und Warmherzigkeit, das war einfach toll.“ Veranstalter des Festivals sind der Jazzclub Hall, das Goethe-Institut, der Konzertkreis Triangel und das Kulturbüro der Stadt. Der Termin für die 13. Auflage des Festivals steht bereits fest: 20. bis 24. März 2019. blo