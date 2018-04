Ilshofen / Holger Ströbel

Seit einigen Wochen schon ist das neue Flüchtlingswohnheim in Ilshofen fix und fertig gebaut. An den abgestellten Fahrrädern ist unschwer zu erkennen, dass in den letzten Tagen nun die ersten Bewohner eingezogen sind. Das Flüchtlingswohnheim liegt in Ilshofen am Ortseingang von Crailsheim aus kommend neben der BAG. Es besteht aus zwei Gebäuden, die sich gegenüberliegen, und ähnelt damit dem Flüchtlingswohnheim in Crailsheim.