Schlagwort s

Der Sportverein Tüngental blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück,“ begrüßte Vorstand Erich Seitz die Anwesenden in der Festhalle Tüngental. Der drittgrößte Verein im Stadtgebiet feierte sportliche Erfolge im Jugendfußball und im Tischtennis. Bemerkt aber auch die fehlende Bereitschaft sich ehrenamtlich zu betätigen.

„Erfolge feiern in der Gemeinschaft“, so Erich Seitz und freut sich über die vielen Besucher in der vollbesetzten Festhalle. Er wünscht „Viel Spaß und gute Unterhaltung“ und das Theaterspiel „Eine Frau muss her“ beginnt. Wie in den vergangenen Jahren wurde es wieder von Regielegende Marion Milster einstudiert.

Der frustrierte Fabrikarbeiter Egon wurde von seiner Frau verlassen. Vielleicht lag es an seiner Einstellung zur glücklichen Ehe. „Meine Frau war glücklich, ich war verheiratet,“ so Egon und träumt von einer eigenen Gaststätte. Da kündigt sich die reiche Erbtante Adele mit renommiertem Ausflugslokal an, das sie übergeben will. Ehefrau Wilma ist aber weg. Doch wozu hat „Mann“ Freunde. Die Verwandlung von Paul zu Wilma auf der Bühne, macht nicht nur dem Publikum, sondern auch Norbert Milster offensichtlich großen Spaß. Grimassen schneidend, mal mit tiefer, mit hoher Stimme kommentierend, findet er immer mehr zu Wilma. Die Erbtante lässt sich täuschen bis die echte Wilma auftritt. Egon, gespielt von Thomas Herdlitschka, sieht seinen „Traum von einer besseren Welt“ schwinden. Wäre da nicht der Dritte im Bunde, Fritz, der alles zu einem guten Ende führt. Jan Reichstädter, der den Fritz spielt, wird anschließend für 25 Jahre Theaterspiel geehrt.

Danach verzaubert und überrascht die Kunstradabteilung. Die Zuschauer sehen Reigen mit Laufkugeln und Giraffenräder, einen Einradreigen mit zehn FahrerInnen und einen Lenkersitzsteigerreigen. Einstudiert wurde dies von Marina Maurer, Jennifer Hirschbach, Vera Wieland und Dorian Hartmann.

Dieter Stöffler vom Sportkreis Schwäbisch Hall ehrte Vereinsmitglieder für den WLSB. „Ich wusste nicht, wo die Festhalle in Tüngental ist, da habe ich geschaut, wo die meisten Autos parken“, so Stöffler. Einige Mitglieder des Sportverein wurden für ihre verdienstvolle Tätigkeit im und für den Sport für 25, 15 und 10 Jahre geehrt.

Bewegung brachte die Zumba-Gruppe auf die Bühne. Dazu eine farbige, abwechslungsreiche Lightshow, das Publikum war begeistert. Die Gruppe um Natalie Mikolajewski machte Werbung für die Zumba-Gruppe. Immer donnerstags in der Turnhalle.

Daran anschließend folgten weitere Ehrungen durch die Vorstände Erich Seitz, Volker Schmidt und Dirk Ruff. Hildegard Strecker wurde für 50 Jahre aktive Mitarbeit im Verein als Übungsleiterin geehrt. Familie des Jahres wurde die Familie Wüst. Sigrid und Karl Wüst eng verbunden mit dem Sportverein, haben die Begeisterung an die Kinder Andreas, Florian und Kathrin vererbt. Immer wenn es etwas zu tun gibt, ist Karl Wüst zur Stelle. Erich Seitz: „Gefühlt hat Karl Wüst den Anbau ans Vereinsheim alleine gebaut“.

Den viel umjubelten Schlusspunkt setzte die AH-Connection um Diana Kronmüller-Rappl. Durchtrainierte Naturburschen in Lederhosen mit leeren Bierkästen, dazu Tanz und Gymnastik geschickt miteinander verbunden, das passte und kam gut an.

Markus Kraft zur Aufführung seiner AH-Kollegen: „Starke Vorstellung Jungs – Respekt.“

Nicht ganz in der Zeit, aber das fiel nicht auf, bei dem bunten, abwechslungsreichen Programm. Vorstand Erich Seitz bedankte sich bei allen Mitwirkenden und freute sich noch auf das gesellige Beisammensein. Mit Geburtstagskind Volker Schmidt feierte der Sportverein in Schmidts Burzeltag an der Bar hinein.