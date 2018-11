Schlagwort s

Schwäbisch Hall / s

Der städtische Fachbereich Revision hat den Jahresabschluss der Hospitalstiftung 2017 geprüft. Es wurden keine inhaltlichen Veränderungen vorgenommen. Allerdings gibt es im Bericht kritische Bemerkungen zu Vergaben. Die Revision und der Hospitalausschuss empfehlen dem Gemeinderat, dem Betriebsergebnis zuzustimmen. (Bericht folgt)

Abstimmung: einstimmig

Weitere Mittel bereitgestellt

Für Erstattungen an die Deutsche Rentenversicherung (Tätigkeiten der Ortsbehörde) waren im Haushalt 2018 und 2019 jeweils 50 000 Euro bereitgestellt. Stand 2018 werden aber jeweils 73 000 Euro benötigt. Laut Verwaltung waren auch die Posten in der Vergangenheit zu niedrig angesetzt. Ein Defizit entstand. Der Oberbürgermeister hat außerplanmäßig 20 000 Euro für das laufende Quartal bereitgestellt. Es sollen weitere 28 000 Euro folgen. Für das Haushaltsjahr 2019 soll der Planansatz auf 75 000 Euro angehoben werden. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss ist dafür. Der Gemeinderat muss noch entscheiden.

Abstimmung: einstimmig

Nachhaltigkeit als Ziel

Stadträtin Jutta Niemann hat mit der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, dass sich die Stadtpolitik verstärkt an den 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausrichtet. Die Verwaltung begrüßt den Vorstoß. Sie will die Resolution unterzeichnen. So soll ein jährlicher Nachhaltigkeitsbericht der städtischen Holding SHB erstellt werden. (Bericht folgt)

Buden in der Innenstadt

Hartmut Baumann hat im Namen der Freien Wählervereinigung im Verwaltungs- und Finanzausschuss den Antrag gestellt, die Satzung für die Außenbewirtung in der Innenstadt im Dezember auszusetzen. Damit soll Gastronomen ermöglicht werden, im Außenbereich aus Buden Speisen und Getränke zu verkaufen. Der Ausschuss stimmt zu, dass dies als Testphase in der anstehenden Weihnachtszeit geschieht. (Bericht auf Seite 9)

Abstimmung: 15 Jastimmen, 1 Enthaltung (Michael Rempp, SPD), 1 Gegenstimme (Martin Leibold, Grüne) thumi