Volkstrauertag s

Schwäbisch Hall / --s

Beim Volkstrauertag am Sonntag, 18. November, wird bundesweit der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. Auch in Schwäbisch Hall und den Stadt- sowie Ortsteilen finden Gedenkfeiern statt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die zentrale Feier beginnt um 11.30 Uhr auf dem Waldfriedhof. Erster Bürgermeister Peter Klink wird mit einer Gedenkrede an die Toten erinnern. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Stadtorchester Schwäbisch Hall.

Auf den Friedhöfen in Hessental, Bibersfeld, Sittenhardt, Sulzdorf und Eltershofen finden an diesem Tag ebenfalls Gedenkfeiern statt. In Gailenkirchen und Gottwollshausen gedenkt man der Toten am 25. November, dem Totensonntag. Die genauen Zeiten sind dem Programm im Internet auf der städtischen Home­page www.schwaebischhall.de zu entnehmen.