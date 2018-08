Gemeinderat s

Obersontheim / Holger Ströbel

In der Gesamtsumme treffen die Angebote ziemlich genau die kalkulierten Kosten. Für die beschränkte Ausschreibung wurden immer mindestens drei Firmen angeschrieben. Deutlich höher als berechnet fiel das günstigste Angebot für die Rohbauarbeiten aus. Sie gehen für 20 907 Euro an die Firma Mauser aus Geifertshofen. Die Glaserarbeiten gehen für 7877 Euro an die Firma Ziegler aus Crailsheim. Die Putz- und Trockenarbeiten übernimmt die Firma Riethmüller aus Obersontheim für 20 420 Euro. Sie gab auch für die Malerarbeiten mit 16 883 Euro das günstigste Angebot ab und erhält den Auftrag. Die Fliesen- und Plattenarbeiten übernimmt die Firma TH-Fliesen aus Ilshofen für 17 258 Euro. Die Bodenlegearbeiten gehen an die Firma Stern aus Tannhausen für 18 785 Euro. Das günstigste Angebot für die Schreinerarbeiten kam von der Obersontheimer Firma Bölz für 28 051 Euro. Die Heizungs- und Installationsarbeiten übernimmt die Firma Lehnert aus Obersontheim für 13 756 Euro, und die Sanitärarbeiten werden an die Firma Endress, ebenfalls aus Obersontheim, für 28 505 Euro vergeben.

Der Obersontheimer Gemeinderat stimmte den Auftragsvergaben geschlossen zu.