Schule Rüstzeug für die Berufe von morgen

Bühlertann / Rainer Richter

19 Jungen und Mädchen vom Schulzentrum Bühlertann durchlaufen die Tecademie erfolgreich.

Einen Formel-1-Modellrennwagen bauen, einen Flaschenöffner konstruieren oder einen Aktivlautsprecher auf der Basis eines Joghurtbechers entwerfen: drei Beispielprojekte, an denen 19 Schüler während ihrer Teilnahme an der TEC-Ademie teilgenommen haben. Am Dienstag haben die Schüler ihre Zertifikate erhalten.

Angeboten wird die TEC-Ademie von der BBQ, einem gemeinnützigen Bildungsträger. Ziel der Initiative ist es unter anderem, Hilfen bei der ­Berufsorientierung im technisch-gewerblichen Bereich zu bieten. Finanziert wird das Vorhaben zu jeweils 50 Prozent durch die Arbeitsagentur und den Arbeit­geberverband Südwestmetall.­ ­



Elli Reuter von der BBQ vermittelte in einem Rückblick, mit welchen Inhalten sich die Schüler im vergangenen Jahr beschäftigt haben. Das Curriculum ermöglicht es den Teilnehmern einerseits, in theoretischen Übungen Fähigkeiten und Neigungen zu erkennen und einzuschätzen. Es intensiviert Präsentationstechniken und Teamarbeit. Andererseits erhalten die Schüler umfassende Informationen zu Berufsfeldern, Strategien der Berufswahl und Hilfe bei der Entschei-

dungsfindung. Fachübergreifende Themen aus Maschinenbau und Elektrotechnik, Mechatronik, Energietechnik, Informationstechnik und Betriebswirtschaftslehre runden das Programm ab.

Die Eltern waren durchweg beeindruckt. Auch Schulleiter Thomas Pfeffer und Elli Reuter berichteten von durchweg positiven Erfahrungen: Obwohl die Teilnahme freiwillig war, sei die Anwesenheit, selbst an Terminen, die in den Ferien lagen, vorbildlich gewesen.