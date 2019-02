Lebensmittel Rostbraten: Das Geheimnis von Metzger Hack

Den Beruf mit der Landwirtschaft verbunden

Friedrich Hack ist 1964 in Öhringen geboren und auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern in Pfedelbach-Lindelberg aufgewachsen. Er machte erst eine Ausbildung zum Landwirt, dann zum Metzger. Später absolvierte er jeweils die Meisterprüfung. 1992 eröffnete er seine Hofmetzgerei auf dem Lindelberg. Er hat 13 Mitarbeiter.

Zu den Wurstspezialitäten des Metzgers gehört die Salami. Hack hat sich dafür in Italien Wissen angeeignet. Im Februar 2017 nahm er an einem Lehrgang zum Fleischsommelier teil. Seitdem gibt er vermehrt Seminare. 2017 belegte Hack den zweiten Platz beim Slow-Food-­Wettbewerb in Wackershofen. Im gleichen Jahr bekam er beim internationalen Rohwurst-Wettbewerb eine goldene Auszeichnung.

Der 54-Jährige war verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von 21 und 24 Jahren. Hack geht gerne Fahrrad fahren – in der nahen Umgebung, aber auch im Ausland wie in Italien, Österreich und in der Schweiz. ena