Rosengarten Feuerwehrleute lassen sich über Schulter schauen

Rosengarten / Oliver Färber

Zum Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Rosengarten kommen viele Interessierte ins Magazin nach Westheim.

Dass die Freiwillige Feuerwehr Rosengarten einmal im Jahr die Tore ihres Magazins bei Westheim öffnet, ist ein Stück Tradition. Viele Gäste kommen am Samstagabend zur Party mit der Gruppe Fallin Sick und auch zur Aktion „Feuerwehr zum Mitmachen“ am Sonntag.

„Mit dem Besuch sind wir sehr zufrieden“, erklärt Kommandant Alexander Hofmann am Sonntagnachmittag. Zunächst werden einmal die Kleinen groß gefeiert: Hofmann übergibt einigen Mitgliedern der Jugendfeuerwehr eine Auszeichnung, weil sie eine Prüfung bestanden haben – die Jugendflamme der Stufe 1 und 2. Die Besucher applaudieren. Der Feuerwehrnachwuchs, Angehörige und aktive Mannschaft sind stolz. Hofmann lädt Kinder ab acht Jahre aus der Kommune ein, dabei zu sein.

Dann nehmen einige Besucher die Räume, die Fahrzeuge und weitere Geräte in Augenschein. „Wir machen das heute gerne, weil wir den Mitbürgern nahe bringen wollen, was die Feuerwehr so alles tut“, erklärt der Kommandant. Besonderen Wert werde auf die Schauübung gelegt. „Da können die Menschen einmal realitätsnah sehen, was wir bei einem Unfall machen“, meint er.

Ein Auto auf einen Baumstamm fahren lassen, wie es durchaus vorkommen, das ist für diese Schauübung zwar nicht möglich. Aber einen Kleinwagen aus zehn Metern Höhe von einem Kran auf einen dicken Stamm am Boden fallen lassen – das schon. Die Geschwindigkeit beim Aufprall entspreche 50 Stundenkilometern „Mal sehen wie das Auto liegen bleibt“, nennt Hofmann die einzige unbekannte Komponente bei der Übung.

Nach einem Countdown stürzt der Opel hinunter, ein Geräusch aus berstendem Glas und dem Aufprall von Metall auf Holz ertönt, dann der Klang von Martinshörnern. Einsatzkräfte des Roten Kreuz und der Feuerwehr kommen mit ihren Fahrzeugen, kümmern sich erst einmal um eine Komparsin, die sich nach dem Aufprall in den Wagen gesetzt hat – und jetzt gerettet werden muss.

Die ganze Mannschaft packt mit an, um den Corsa, der auf die Seite gefallen ist, wieder auf die Räder zu stellen. Wenig später nehmen die Feuerwehrleute mit ihrer schweren hydraulischen Schere das Dach des Wagens ab. Die Besucher staunen.