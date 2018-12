Gemeinderat Rosengarten macht Platz für Bauherren

Rosengarten / cito

Für 1,6 Millionen Euro hat die Gemeinde Rosengarten die Erschließungsarbeiten ihrer beiden neu ausgewiesenen Baugebiete vergeben. Auf der von „Langäcker“ in „Rosenäcker“ umbenannten Fläche in Rieden sollen 32 Bauplätze entstehen, neun sind es in der Nachbarschaft des Pflegeheims in Vohenstein. Von fünf beteiligten Firmen legte die Firma Schwarz aus Stachenhausen das jeweils günstigste Angebot vor. Rund 1,3 Millionen Euro der Gesamtsumme fallen für die Tief- und Straßenbauarbeiten in Rieden an, 305 480 Euro sind es in Vohenstein. Die Preise lägen im Rahmen der Kostenschätzung, sagt Erich Krupp vom gleichnamigen Haller Ingenieurbüro. Die Infrastruktur im Verlauf des Lang­äckerwegs in Rieden werde bei dieser Gelegenheit gleich

mit ausgebaut. Hier würden Entwässerungsleitungen entstehen, Oberleitungen unter die Erde gelegt und die Einmündung zur Kreisstraße optimiert. Zudem sollen die Autostellplätze beim Vereinsheim des SV Rieden erneuert und geordnet werden, damit dort mehr Fahrzeuge Platz finden. Hinter dem Sportheim sollen weitere 14 Stellplätze für den Verein entstehen. Die entsprechenden Arbeiten sind im Angebotspreis inbegriffen.