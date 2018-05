Chorgesang Romantik liegt wieder im Trend

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Ilshofens musizierende Vereine geben ihr Best of in einem gemeinsamen Konzert in der Roland-Wurmthaler-Halle.

Zwei Orchester und acht Chöre gestalteten am Samstag das schon traditionelle gemeinsame Konzert in Ilshofen. Eine große Zahl von Zuhörern durfte in ganz unterschiedlichen Melodien, Rhythmen und Musikrichtungen schwelgen. Die Chorformationen zeigten ein virtuoses und breit gestecktes Klangspektrum.

Das gemeinsame Musizieren ist nicht als Sängerwettstreit gedacht. Vielmehr präsentiert es Ausschnitte aus dem aktuellen Repertoire der einzelnen Vereine und zeigt Trends in der Musikauswahl.

Dabei gefielen die Darbietungen den Zuhörern so gut, dass sie nicht mit Beifall sparten. Bürgermeister Martin Blessing, der zusammen mit seiner Frau Florentine zum ersten Mal „bei diesem Fest der Musik“ dabei war, äußerte nach einem fröhlichen „Grüß Gott“ spontan den Wunsch, im nächsten Jahr selbst aktiv mitzuwirken. Er mache nämlich auch leidenschaftlich gerne Musik. Amtsvorgänger Roland Wurmthaler konnte sich in der jetzt gleichnamigen Halle entspannt zurücklehnen und ganz privat mit seiner Frau Doris das Konzert genießen.

Vieke jüngere Sänger

Die Männerchöre aus Oberaspach, Obersteinach und Ruppertshofen-Leofels bewiesen Mut zum anspruchsvollen Kunstlied und zu Weisen der Romantik mit gefühlsbetontem Schmelz. „Gute Männerchöre haben oft das Problem, dass sie immer weniger werden“, bedauerte Manfred Löw, der durch das Programm führte. Der Vorsitzende des Gesangvereins Oberaspach konnte aber stolz hinzufügen: „Das trifft nicht für den Bereich Ilshofen zu!“ Zahlreiche junge Sänger in den Reihen der Traditionsvereine zeigen, dass hier die Männerchöre keineswegs auf dem absteigenden Ast sind.

Hinzu kommen die beiden Sahnehäubchen: das Quartett Quattro A4, in dem Chorleiter Eduard Wacker (Gesangverein Oberaspach und Männerchor Obersteinach) selbst mitsingt, sowie die Scherrbachtaler aus dem Liederkranz Ruppertshofen-Leofels unter der Leitung von Monika Förnzler.

Gut improvisiert

Weil ein paar Sänger fehlten, mussten die Scherrbachtaler ihr Programm ändern. Kurz entschlossen schüttelten sie „ein Silcher-Tripl“ quasi aus dem Ärmel und sangen hingebungsvoll „In einem kühlen Grunde“, „Am Brunnen vor dem Tore“ und „Hab oft im Kreise der Lieben“ – ganz ohne Scheu vor Romantik und großen Gefühlen.

Die gemischten Chöre vom Liederkranz Obersteinach mit der Auswahlgruppe Young Voices unter der Leitung von Larissa Kleinert und Julia Küßner, sowie dem Liederkranz Ilshofen unter der Leitung von Rainer Ellinger erfreuten das Publikum mit neueren Titeln aus der Unterhaltungsmusik und runden, harmonischen Klängen.

Der Harmonikaverein Ilshofen hatte seinen ersten vielversprechenden Auftritt mit dem neuen Dirigenten Mihajlo Rajkovic: „Ich war noch niemals in New York“. Das zweite Instrumentalensemble, die Bigband Blaswerk, spielte unter der Leitung von Hans-Peter Tobies, als die Zuhörer schon von ihren Plätzen entlassen waren und bei Getränken und Häppchen vom Liederkranz Ilshofen ins Plaudern kamen.