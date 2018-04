Ilshofen Roland Wurmthalers letzter Arbeitstag

Ilshofen / Elisabeth Schweikert

Diesen Spaß macht Roland Wurmthaler gerne mit: Gestern am späten Vormittag stellt er sich an seine Bürotüre und schließt sie symbolisch zu. Es ist sein letzter Arbeitstag als Bürgermeister und er genießt es sichtlich, dass er an diesem Tag „nix mehr“ zu tun hat, wie er erzählt. Nach 32 Jahren nimmt er Abschied vom Amt, plaudert mit Mitarbeitern, räumt noch ein bisschen auf. Sein Büro wirkt kahl, das eine oder andere Erinnerungsstück hat er mit nach Hause genommen. So das Surfbrett aus Glas, das ihm die Rathausmitarbeiter 1999 zum Umzug ins neue Rathaus geschenkt haben. Und was steht am heutigen ersten Tag als Pensionär an? Er wird im Rathaus sein – als Altbürgermeister möchte er seinem Nachfolger Martin Blessing den Einstieg erleichtern, indem er ihm die wichtigsten Akten zeigt und mit ihm eine Tour durch die Stadt unternimmt.