Stabwechsel Roland Wurmthaler bleibt noch ein bisschen

Kirchberg/Ilshofen / Ute Schäfer

Seit Anbeginn des Zweckverbands für das Gewerbegebiet Kirchberg/Ilshofen, also seit 1992, ist der Verbandsvorsitzende der jeweils amtierende Bürgermeister von Kirchberg, derzeit also Stefan Ohr. Und seit Anbeginn ist der Ilshofener Bürgermeister Roland Wurmthaler als Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender mit dabei.

Blessing muss warten

Bei der Verbandsversammlung waren nun turnusgemäß Neuwahlen dran. „Das passt vom Timing her sehr gut“, sagte Stefan Ohr. Denn Roland Wurmthaler steht kurz vor dem Ruhestand und sein Nachfolger ist bereits gewählt. Martin Blessing saß bei der Versammlung – wenn man so will – in Wartestellung mit am Tisch.

Doch so einfach kann der designierte Schultes nicht ins Verbandsamt gewählt werden, er ist ja noch gar nicht eingesetzt.

Deshalb waren die Verbandswahlen in diesem Jahr etwas komplizierter. Allerdings nicht, was den Verbandsvorsitz betraf. Hier wurde Bürgermeister Ohr einstimmig für die nächsten fünf Jahre – also bis März 2022 – im Amt bestätigt.

Doch bis Blessing im Amt ist, wurde Wurmthaler – ebenfalls einstimmig – in seinen Ämtern bestätigt, allerdings nur noch für ein paar Wochen. Für die Geschäftsführung ab 4. April schlug Ohr den dann in sein Amt eingesetzten neuen Ilshofener Bürgermeister Blessing vor und für den stellvertretenden Verbandsvorsitz auch. Wieder erfolgte die Wahl einstimmig und offen mit Handzeichen. Blessing nahm die Wahl an. „Ich bin bereit“, sagte er.

Dann bedankte sich Ohr bei Wurmthaler für sein langjähriges Engagement für das Gewerbegebiet, das mit dem Autohof begann und mit dem dritten Bauabschnitt noch nicht endet. Wurmthaler habe das Gebiet in den vergangenen Jahren „maßgeblich vorbereitet und die Entwicklung auf den Weg gebracht“. Ohr bedankte sich auch „für die vertrauensvolle, gute und verlässliche Zusammenarbeit. Ich hätte mir keinen besseren Partner an der Seite wünschen können.“

Erstes Treffen in Schnelldorf

Wurmthaler dankte seinerseits für das Vertrauen und erinnerte sich an das erste Treffen der beiden Kommunen vor gut einem Vierteljahrhundert. „Es fand auf neutralem Boden statt, nämlich in Schnelldorf, und der Landrat war als Moderator dabei.“

Wurmthaler ist Mitglied in vier Zweckverbänden. Der Abschied aus dem Zweckverband Gewerbegebiet war offenbar der erste in der Reihe der Verabschiedungen. „Aber dieser Verband ist auch der einzige, bei dem Roland Wurm­thaler nicht Vorsitzender ist“, sagte Ohr.