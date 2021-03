Während am Haller Bahnhof über die Rodung einer Böschung gestritten wird, werden in Altenhausen hohe Bäume abgesäbelt, damit unter anderem Freizeitflieger weiterhin starten und landen können. Das Landratsamt genehmigt den fragwürdigen Eingriff in ein Naturdenkmal, für das die Stadt zuständ...