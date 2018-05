Automatisierung Roboter reagiert auf Mensch

Verena Köger

Hand in Hand mit einem Roboter zusammenarbeiten – für das dänische Unternehmen Universal Robots (UR) ist dies eine Voraussetzung für effiziente Industriearbeit. Der Weltmarktführer hat Roboterarme auf den Markt gebracht, die auf Bewegungen reagieren können. „Cobots“ – kollaborierende Roboter nennen sie ihre „Industriehelfer für jedermann“. In der klassischen Robotik laufen Automatisierungsprozesse hinter einem Schutzzaun ab, um mögliche Risiken, wie Verletzungen, zu vermeiden.

Daher ist eine direkte Steuerung durch den Mitarbeiter nicht möglich. Die Roboter von UR können händisch verstellt werden und halten an, sobald Sensoren eine Bewegung feststellen. Bisher werden aber nur 25 bis 30 Prozent der UR-Roboter in den Unternehmen kollaborierend eingesetzt, so Marco Dutenstädter von UR.

80 Haltestellen

UR richte sich an kleine und mittelständische Unternehmen, bei denen der Automatisierungsgrad relativ gering ist, erklärt der Großkundenbentreuer für Westeuropa. Seit April touren er und Kollegen mit einem Mobil durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, um ihre drei Roboterarme vorzustellen. Dadurch sollen Firmen gewonnen werden, die Teil- und Komplettlösungen für den Endkunden entwickeln, so Duttenstädter und sein Kollege Sebastian Walter.

Eine der 80 Haltestellen ist Baier Engineering in Haller Teilort Sittenhardt. Das Unternehmen von Geschäftsführer Thomas Baier hat sich darauf spezialisiert, Industrieautomaten und Roboter zu programmieren.

Universal Robots stellt lediglich das Grundgerüst, den Arm, her. Die Werkzeuge, die daran montiert werden, zum Beispiel Greifer oder Schweißvorrichtungen sowie die Software, entwickeln die Partnerfirmen. Erst dann kann der Roboter in den einzelnen Industriebereichen zum Einsatz kommen. Die Aufsätze sind auf der Internetplattform UR+ ersichtlich. „Die Zahl der Hersteller, die sich auf der Plattform listen, wächst kontinuierlich“, so Duttenstädter. UR teste dann, ob die einzelnen Werkzeuge mit ihren Robotern kompatibel sind.

Der UR-Roboter zeichne sich dadurch aus, dass auch Techniker mit wenig Erfahrung diese bedienen können, so Walter und Dutenstädter. Die Roboter werden bei sich wiederholenden Tätigkeiten eingesetzt, zum Beispiel zum Bestücken einer Maschine.

Einsatz in naher Zukunft

Thomas Baier lässt sich von Dutenstädter die drei Modelle zeigen, die sich in Tragelast, Eigengewicht und Radius unterscheiden. Für Baier kommt der UR-10 infrage. Der Roboter werde in dem Haller Unternehmen in naher Zukunft im Bereich Elektromobilität für die Montage von Batterieteilen eingesetzt, sowie für das Be- und Entladen von CNC-Maschinen. „Das Interesse für kollaborierende Roboter bei unseren Kunden nimmt zu“, so Baier. Durch deren Anpassungsfähigkeit könne man projektorientiert arbeiten.

Die Roboter lassen sich durch ein Bedienpanel steuern. Auf einem Touchpad kann der Benutzer einzelne Wegpunkte setzen, die das Gerät speichert und später abfährt. Durch eine Online-Schulung im Internet können Mitarbeiter lernen, das Gerät zu programmieren. Das Angebot richte sich aber nicht nur an Miterbeiter, die das Gerät künftig bedienen sollen, sondern an alle, die sich für die Funktionsweise interessieren, sagt Walter.