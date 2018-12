Ilshofen Rita will nicht mehr die kleine Dumme sein

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Die Landesbühne bringt mit „Educating Rita“ ein anspruchsvolles Zwei-Personen-Stück nach Ilshofen.

Auch der Vergleich mit „Pygmalion“ von George Bernard Shaw und dem Musical-Klassiker „My Fair Lady“ konnte am Samstagabend nicht so viele Zuschauer wie sonst in die Roland-­Wurmthaler-Halle locken. Die Württembergische Landesbühne Esslingen hatte mit „Educating Rita“ von Willy Russell (1980 in England uraufgeführt) zu unterhaltsamen, mitunter aber auch anstrengenden Dialogen zweier Außenseiter eingeladen. Für die niveauvolle Darbietung bekamen Stephanie Biesolt und Oliver Moumouris reichlichen und verdienten Applaus.

Selten wird den Protagonisten in zeitgenössischen Theaterstücken eine so deutliche Entwicklung ihrer Persönlichkeit zugestanden wie in „Educating Rita“. Die junge Frau, die sich in Literaturwissenschaft fortbildet, ist am Schluss eine völlig andere. Und auch der desillusionierte und ständig trinkende Literaturlehrer Frank erlebt durch die erfrischend spontane Art von Rita so etwas wie Aufbruchstimmung: „Sie sind die erste frische Brise hier.“ Seinen Bedenken, dass sie das angestrebte Examen ohne Disziplin schaffen kann, folgt bald die Erkenntnis, dass Rita sich grundlegend ändern und alles loslassen muss, was er an ihr schätzt.

„Keine Lebensart“

Rita hingegen bezeichnet die Monotonie und Sinnleere im Leben der Menschen aus der Arbeiterklasse, der sie selbst angehört, als Krankheit. „Kultur bedeutet Lebensart, die haben wir nicht.“ Ihr Mann verbrennt ihre Bücher und Aufsätze, damit sie aufhört zu lernen. Sie stellt fest, dass sie nicht in das Milieu passt, aus dem sie kommt, aber auch noch nicht zu den Gebildeten, „weil ich ihre Sprache einfach nicht kann“.

Doch Rita gibt nicht auf, lernt wie besessen, liest, geht ins Theater und besteht ihr Examen mit Bravour. Selbstbewusst sieht sie sich in der Lage, frei über ihr weiteres Leben zu bestimmen zu können. Nun ist sie auf Augenhöhe mit ihrem alten Lehrer Frank. Der baut immer mehr ab, verliert wegen der Trinkerei seine Stellung und bezeichnet die eigenen Werke als „absolut wertlos“.

Über zwei Stunden staunten die Zuschauer über den Einfallsreichtum des Autors, dem Thema stets neue unterhaltsame Dialoge abzutrotzen. Und über die Kunst der Darsteller, die Zweiergespräche spritzig und kurzweilig zu halten. Trotzdem wies die solide, sparsam mit Gags ausgestattete Inszenierung von Laura Tetzlaff einige Längen auf und erforderte vom Publikum viel Konzentration.

