Brexit Riss in der Lieferkette

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Gestern bot Premierministerin Theresa May dem Unterhaus an, den Brexit-Termin zu verschieben. Verlässt England die Union zum 29. März, zu einem späteren Zeitpunkt oder vielleicht gar nicht? Diese Frage scheint momentan unbeantwortbar zu sein. Dass sich heimische Unternehmen nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt oder Ausstiegsprozess verlassen haben, scheint ein Vorteil zu sein. Zumindest der Ventilatorenspezialist Ziehl-Abegg (Künzelsau), der Fahrzeug- und Werkstatteinrichter Bott (Gaildorf) und die Service- und Vertriebsgesellschaft Ishida (Hall) scheinen gewappnet zu sein.

Waren werden teurer

Tritt Großbritannien aus der EU aus, werden Waren und Produkte teurer. An den Grenzen werden dann Zölle erhoben. Nicht klar ist, wer diese bezahlt – das empfangende Unternehmen, das liefernde Unternehmen oder der Kunde, der für das Endprodukt einen höheren Preis zu berappen hat? Umstände können sich von Fall zu Fall ganz erheblich unterscheiden. Sicher ist aber die erhebliche Gefahr, dass Lieferketten durch den Brexit abreißen oder unrentabel werden.

Ishida entwickelt in Japan Mehrkopfwagen. In England werden sie für den europäischen Markt gefertigt. Die Niederlassung in Hall vertreibt sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Markt ist umkämpft. Deshalb geht Herbert Hahnenkamp, Geschäftsführer der Ishida GmbH, davon aus, dass die Kosten, die für Ein- und Ausfuhrzölle fällig werden, nicht an den Kunden weitergegeben werden. Sie bleiben an den Unternehmen hängen und schmälern damit die Gewinnmarge.

Die Länder könnten sich darüber freuen, kassieren sie doch durch die Zölle höhere Einnahmen. Doch diese Sichtweise ist verkürzt. Die Unternehmen werden sich damit nicht abfinden. Im Falle von Ishida erscheint es zumindest nicht ausgeschlossen, dass die Fertigung von der Insel auf den Kontinent verlagert wird für den Fall, dass England der EU den Rücken kehrt und durch diesen Schritt die Kosten für Unternehmen in die Höhe treibt.

Unternehmen verlagern

Beispiele dafür gibt es schon. Der japanische Elektronikkonzern Panasonic hat seine Europazentrale von Großbritannien in die Niederlande verlagert. Der Automobilhersteller Jaguar Land Rover produziert sein SUV-Modell Discovery bald in der Slowakei. Der Staubsaugerhersteller Dyson befürwortete den Brexit, zog aber sodann mit seiner Unternehmenszentrale nach Singapur.

Das Gaildorfer Unternehmen Bott produziert seine Fahrzeug- und Werkstatteinrichtungen auch im englischen Ort Bude. Sollte es dort schwierig oder teuer werden, Waren anzuliefern oder fertige Produkte abzusetzen, hat Bott Alternativen: Eine große Fertigung in Gaildorf kann übernehmen oder das Werk im ungarischen Tarnazsadany. Die Kapazitäten an den einzelnen Standorten könnten sich verschieben.

Was Ventilatoren anbetrifft, dürfte die Abhängigkeit Großbritanniens von Zulieferern größer sein als die Abhängigkeit der Zulieferer von Großbritannien – denn England hat keine eigene Ventilatorenherstellung.

Wer übernimmt Kosten?

Das könnte zur Folge haben, dass sich Lieferungen an britische Unternehmen durch die Zölle erheblich verteuern. Diese Kosten werden die Zulieferer kaum übernehmen wollen. Sie bleiben eher an den Kunden hängen und verteuern damit die englische Fertigung und damit die Produkte, falls die Hersteller die Kosten an die Kunden weitergeben. Ziehl-Abegg-Chef Peter Fenkl findet drastische Worte für das Hin und Her um den EU-Austritt der Briten: „Bodenlose Hilflosigkeit“.