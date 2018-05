Kreßbronn Rinderstall abgebrannt

Kreßbronn / POL

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand in Kreßbronn ausgerückt. Eine Scheune, in der etwa 100 Rinder untergebracht waren, stand in Flammen.

Die Feuerwehr ist am Freitag gegen 20.30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand einer Scheune in Kreßbronn ausgerückt. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren die Scheune und der angebaute Rinderstall bereits in Vollbrand. In dem Stall befanden sich bei Brandausbruch etwa 100 Rinder, die umgehend aus dem Stall getrieben wurden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude und einen weiteren Stall verhindern. Entgegen ersten Befürchtungen, dass ein Teil der Rinder in dem Stall verbrannt sein könnte, konnten nahezu alle Tiere gerettet werden. Letztendlich überlebten nur zwei Rinder den Brand nicht. Beim Heraustreiben der Rinder aus dem Stall erlitt ein Mann leichte Brandverletzungen. Die Höhe des Schadens könnte sich nach ersten Schätzungen auf bis zu

800.000 Euro belaufen, schreibt die Polizei. Die Feuerwehren aus Stimpfach und Crailsheim waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 91 Einsatzkräften vor Ort und bis spät in die Nacht mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Vom Rettungsdienst waren fünf Rettungswagen vor Ort. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.