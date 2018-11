Apropos Richtig in Bewegung

Richtig in Bewegung

Heribert Lohr

Umbau ist derzeit wohl die richtige Beschreibung für das tägliche Geschäft der Präsenzbanken in der Region. Vor allem die Volks- und Raiffeisenbanken optimieren mit Nachdruck ihre Prozesse, schleifen Kostenstrukturen und sind im Eilmarsch in die Moderne. Man darf gespannt sein, wie Mitglieder auf die immer stärkere Digitalisierung reagieren. Persönliche Beratung und Betreuung dort, wo es die Komplexität der Aufgabe erfordert, und der Kunde die Beratung und Betreuung auch wirklich wünscht. Es wird interessant sein zu beobachten, ob es den genossenschaftlichen Banken gelingt, ihre besondere Verbindung zu ihren angestammten heimischen Märkten zu erhalten. Aber Hilfe zur Selbsthilfe lässt sich auch online gut bewerkstelligen.

Beständigkeit gibt es aber auch, wenn sich noch nicht abschätzen lässt, wohin Umbrüche führen. So steht für Claudia Klug fest, „dass sich die Arbeitswelten in den Bankhäusern total verändern werden“. Die Generalbevollmächtigte und Arbeitsdirektorin der Schwäbisch Hall Gruppe verwies bei ihrem jüngsten Auftritt im

Forum der Südwestpresse Hohenlohe in Crailsheim dazu auf die 400 Heimarbeitsplätze, die die Bausparkasse Schwäbisch Hall heute schon bietet. Der Wandel zeigt aber auch: Gute Ideen überdauern. Claudia Klug: „Unabhängig vom Zinsniveau ist Bausparen zu allen Zeiten eine sinnvolle Sache“.