Braunsbacher Wintergespräch Richter aus Überzeugung

Braunsbach / Eleonore Heydel

Als „Top-Juristen“ stellt Braunsbachs Bürgermeister Frank Harsch den 100 Besuchern im Schloss Döttingen den Gast des jüngsten Wintergesprächs vor: Dr. Wolfgang Amendt. Der ehemalige Leiter des Haller Amtsgerichts ist seit fünf Monaten im Ruhestand. Er will seine Person eigentlich nicht im Mittelpunkt sehen: „Mein Anliegen ist immer gewesen, das darzustellen, was Justiz tut.“

Zunächst aber soll Amendt über seinen persönlichen Werdegang berichten. Auf die Fragen von Moderator Marcel Miara antwortet er in unterhaltsamer Weise. Er sei in Hessen aufgewachsen und von seinen Eltern auf eine private Schule geschickt worden. „Sie meinten immer, ich sollte Pfarrer werden.“ Er selbst habe sich aber für diesen Beruf nicht „ganz so geeignet“ gesehen.

Vielmehr habe er Jura studiert und dabei schon den Beruf des Richters im Auge gehabt. Nach dem Studium in Heidelberg („Das war immer ein Brennpunkt!“) mit einem „einigermaßen zufrieden­stellenden“ Abschluss habe er in Heilbronn das Referendariat absolviert. Das zweite juristische Examen sei besser ausgefallen als das erste, lässt Amendt durchblicken – man ahnt, es war sehr gut. Mit 26 Jahren sei er zum „Richter auf Probe“ ernannt und zunächst dem Amtsgericht Öhringen zugewiesen worden.

Nach seiner Promotion 1985 bekam Amendt zwei Angebote. Er hätte die wissenschaftliche Laufbahn einschlagen und sich an der Universität Saarbrücken habilitieren können. Eine Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei bot ihm an, als Rechtsanwalt mit einem sehr hohen Gehalt einzutreten. Amendt schlug beides aus.

Bei einer achttägigen Fortbildung in Sachsen 1991 registrierte er den enormen Umbruch, dem die Bürger in der DDR ausgesetzt waren. „Wir hatten dort Menschen, die durch ein totalitäres System gar nicht viel Zutrauen zu sich selber hatten.“ Nach einer beruflichen Station im Stuttgarter Oberlandesgericht wurde er vorübergehend Amtsgerichtsdirektor in Zittau. Diese Jahre waren für Amendt eine „prägende Zeit“. Vonseiten des sächsischen Justizministeriums wollte man ihn dort halten, aber Amendt entschied sich für die daheimgebliebene Familie: „Das zweite Kind war unterwegs.“

1997 wechselte er als Direktor an das Amtsgericht Hall. Wegen der Notariatsreform verlängerte er seine Dienstzeit um neun Monate. In diesem Zusammenhang meint er mit einem Augenzwinkern: „Notare sind ein eigenes Völkchen. Die können manche Gesetze besser lesen als wir!“

Der zweite Teil des Gesprächs zum Thema „Recht und Rechtsstaat“ fällt wegen der fortgeschrittenen Zeit etwas kürzer aus als gedacht. Kritik am Funktionieren des Rechtsstaats weist Amendt klar zurück: „Wenn etwas schiefgeht, heißt das nicht, dass alles schlecht ist.“ Es gebe aber Bereiche, in denen die Justiz „am Ende“ sei. Dazu zählten die vielen aufgelaufenen Asylverfahren, 400 000 an der Zahl. „Das ist der Tod der Verwaltungsgerichte!“ Die deutsche Justiz habe unter der Sparpolitik der vergangenen Jahre kolossal gelitten.

Verteidigt Hoeneß-Urteil

Weiter geht es zu den Grundrechten. Als Moderator Miara ihn auf ein mögliches „Grundrecht auf Sicherheit“ anspricht, kontert Amendt: „Die Grundrechte sind in einer Stufenpyramide angeordnet, und da steht ganz oben die Würde des Menschen.“

Amendt lehnt Begriffe wie „Kuscheljustiz“ oder „Sonderjustiz“ ab. Gefragt nach Uli Hoeneß verteidigt er das verhängte Urteil ebenso wie die vorzeitige Freilassung auf Bewährung. Hoeneß sei zuvor ein unbescholtener Bürger gewesen.

Der Bogen spannt sich weiter bis hin zu einem Vergleich mit dem amerikanischen Justizsystem. Das deutsche System sei klar vorzuziehen. Amendt meint: „In den USA ist es ganz entscheidend, was für einen Anwalt Sie haben!“ Mit kräftigem Applaus der anwesenden Zuhörer, unter denen sich auch viele Richter und Angestellte des Haller Amtsgerichts befinden, endet das zweistündige Gespräch.