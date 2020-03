Wie die Polizei mitteilt, sollte ein Schwein am Freitag gegen 11 Uhr in Mainkling geschlachtet werden. Dabei nutzte es einen günstigen Augenblick und flüchtete in den Wald. Die Sau konnte bislang nicht aufgefunden werden. Hinweise zum Tier nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-0, entgegen und leitet diese an den Metzger weiter.