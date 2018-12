Verkehr Renitente Anwohner führen in Braunsbach Kleinkrieg gegen Autofahrer

Braunsbach / Oliver Färber

Es ist immer schwer, wenn es Reibereien gibt, das Wahre vom Dramatisierten zu trennen. Doch selbst nur, was sich erweislich derzeit im südwestlichen Braunsbacher Wohngebiet am Hang abspielt, klingt schon etwas nach Wildwest. „Meine Schwägerin wurde dort von einem Mann angehalten, übel beschimpft, und er hat gegen ihr Auto getreten, sodass eine Delle blieb“, berichtet Silke Dietrich von der örtlichen Firma Krause Verpackungen. Vor allem die Geschäftsleute im Ort störe die Selbstjustiz mehrerer Anwohner, die mit verschiedenen Aktionen Fahrer strafen wollen, die ihrer Meinung nach gegen das dort aufgestellte Schild „Anlieger frei“ verstoßen. „Jeder von draußen bekommt das Gefühl, Auswärtige seien in Braunsbach unerwünscht“, echauffiert sie sich.

Das Schlimme sei, dass das Vorgehen der Anwohner schon Runde mache. „Ich werde schon in Schwäbisch Hall darauf angesprochen“, berichtet Dietrich. Die Leute wollten deshalb nun den Ort meiden, haben Angst um ihre Sicherheit. „Und wir Geschäftsleute müssen doch froh sein, wenn uns Kunden noch Unterstützung geben“, meint Anita ­Mögerle vom Blumengeschäft Braunsbach.

Gegen persönliche Attacken

Sie ist ungehalten über das Verhalten ihrer Mitbürger. „Persönliche Attacken auf andere, das geht überhaupt nicht“, macht sie ihrem Ärger Luft. Auch dass Nägel und mit Beton gefüllte Eimer auf die Straße gestellt worden seien, sei unmöglich.

Es seien zwei oder drei Anwohner im Zeilweg, die nun den ganzen Ort in ein schlechtes Licht rückten. „Die wollen sich nur profilieren und sollten sich selbst ’mal an der Nase packen“, so die Geschäftsfrau. Sie verweist damit auf die Zeit, in der fast zwei Jahre hinweg die Orlacher Steige gesperrt war und sicher auch diese Anwohner, die sich jetzt beschwerten, trotzdem die nur für Anlieger freigegebene Panoramastraße als Abkürzung für ihre Fahrt in die Höhe genutzt hätten.

Sie fragt sich, was dadurch nun bei den Auswärtigen hängen bliebe: „Die denken doch jetzt, die Braunsbacher hätten es nicht mehr nötig, dass sie zu ihnen kommen. Die meinen, die wollen sie nicht mehr.“ Einige trauten sich schon jetzt nicht mehr in den Ort. „Dabei wurde uns nach der Flut von Auswärtigen so geholfen“, gibt sie zu bedenken.

Gerade, dass es jetzt Anwohner des Zeilwegs seien, die für Ärger sorgten, stört sie am meisten. „Das Einzige, was die von der Flutkatastrophe abbekommen, sind jetzt gerade einmal diese sechs Wochen Verkehr“, erklärt Megerle mit wutentbrannter Stimme.

Und dabei seien es ja nicht mal alle Fahrer, welche die Abkürzung nähmen. „Wenn das Schild ‚Anlieger frei’ dort nicht stehen würde, würde sicher das Doppelte an Verkehr da durchfahren“, ist sich Braunsbachs Bürgermeister Frank Harsch sicher.

An die Polizei wenden

Er nehme die Klagen über die Selbstjustiz auf seinen Straßen zwar sehr ernst, könne aber gleichzeitig schlecht reagieren. Dies gehe in den zivilrechtlichen Bereich. Wer angehalten, belästigt, bedroht oder gar angegriffen werde, müsse sich an die Polizei wenden. Immerhin habe die Kommune einem Anwohner, der die Betoneimer und später Pilonen auf die Straße gestellt habe, dies untersagt. „Und der hält sich dran. Ich dachte, jetzt sei eher wieder Ruhe“, so der Schultes.

Einzelfälle, so berichten nicht nur Dietrich und Mögerle, seien die genannten Vorfälle nicht. Beim Laternenlauf sei eine Fackel auf einem Auto gelandet, Autos würden so im Zick-Zack geparkt, dass für die Feuerwehr kein Durchkommen möglich sei. Die Geschäftsleute spürten dies alles auch im Geldbeutel. „Da fehlen schon ein paar Hundert Euro“, so Katja Schwarz vom gleichnamigen Lebensmittelgeschäft. Und dazu blieben potenziellen Kunden die Aktionen auch nach Ende der Baustelle im Kopf.

Die Polizei fahre immer wieder Streife im Ort. „Und der Tritt gegen den Wagen liegt uns auch als Anzeige vor“, berichtet Pressesprecher Bernd Märkle. Würden Behinderungen bemerkt, würden die Beamten auch einschreiten.