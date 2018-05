Feldpostbriefe Reliquien aus Papier

Schwäbisch Hall / Elisabeth Schweikert

Manche Menschen sammeln, um etwas zu besitzen. Eine solche Sammlung kann das Gefühl stärken, etwas Besonderes zu sein. Andere sammeln, um sich zu erinnern: Post-its der Geliebten, Glassplitter vom tödlich verlaufenden Verkehrsunfall, kuriose Wortschöpfungen der Kinder. Solche Sammlungen sollen an die schönen wie auch die einschneidenden Augenblicke erinnern. Diese Erinnerungsstücke haben manchmal den Charakter von Reliquien: Sie stellen die Verbindung zur Zeit und zum Ort her – oder zu einer Person – die für einen beinahe heilig sind.

Vor mehr als hundert Jahren, zwischen 1914 und 1918 sammelten viele Familien die Feldpostbriefe. Diese Briefe gehören zu der zweiten Kategorie, die Feldpost war vielen Adressaten heilig. Es wurde viel geschrieben damals, berichtet Halls Stadtarchivar Daniel Stihler. Seit 2003 erforscht er Feldpostbriefe und hat im Stadtarchiv eine Sammlung aufgebaut. Eine der Erkenntnisse, die Stihler aus der Lektüre der Briefe gewonnen hat: „Militärdienst besteht zu einem erheblichen Teil aus Langeweile. Warten auf irgendwas.“

Waren die Briefe den Adressaten vor 100 Jahren wichtige Dokumente, sagen sie heute den Erben vielfach nichts mehr. „Das Problem ist, dass viele die Feldpostbriefe gar nicht mehr lesen können. Früher hat man in Deutschland die deutsche Schrift verwendet. Heute haben wir die lateinische. Das führt dazu, dass die älteren Briefe für die meisten nicht mehr lesbar sind. Und dann ist es wahrscheinlich, dass diese Schriftstücke weggeworfen werden.“ In Großbritannien oder Frankreich sei das anders, erzählt Stihler weiter, „dort hat man seit Jahrhunderten die gleiche Schrift verwendet, und es ist auch für Laien kein Problem, einen dreihundert Jahre alten Brief zu lesen.“

Damit diese Dokumente, die für die Haller Geschichte interessant sind, nicht verloren gehen, veröffentlichte das Stadtarchiv 2003 einen Aufruf. Bürger sollten solche Dokumente – als Schenkung, als Kopie oder als Leihgabe – zum Archiv bringen. Auf den Aufruf hin kamen zahlreiche Feldpostbriefe, Postkarten oder Tagebücher. Zeitlich reichen sie von Napoleons Russlandfeldzug von 1812 bis zu Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkriegs Anfang der 1950er-Jahre. „Diese privaten Dokumente spiegeln die Charaktere und Einstellungen der Schreiber wider. Alltagssorgen finden sich ebenso wie Versuche, das Weltgeschehen zu verstehen und zu verarbeiten. Patriotismus und Linientreue sind anzutreffen, aber auch Angst, Zynismus, Fatalismus und Abscheu“, stellt Stihler fest. Feldpostbriefe blenden den Krieg – zumindest seine brutalen und verstörenden Seiten – oft aus. Thema ist meist der Alltag, etwa die Verpflegung, der Eingang von Post, Familiennachrichten oder die saisonalen Arbeiten auf dem Bauernhof. Explizite Schilderungen schlimmer Erlebnisse sind sehr selten. Oft wollten Soldaten ihre Angehörigen nicht beunruhigen, manchmal fehlten ihnen aber schlicht auch die Worte. Und viele glaubten, dass Zivilisten ohnehin nicht begreifen könnten, was Soldaten bewegt. Varianten des Satzes „Ihr würdet es sowieso nicht begreifen“ finden sich immer wieder, berichtet der Stadtarchivar.

Intensiv beschäftigt hat sich Stihler mit den Feldpostbriefen des Kanoniers Robert Kraft (1892–1968) aus Kupfer, der später mit seiner Frau das Gasthaus Krone in Enslingen führte. Dessen Schwester hatte die Briefe abgeschrieben – so waren sie erhalten geblieben.

Während der ganzen vier Jahre war der zu Kriegsbeginn 22-jährige Soldat im Krieg. Er kämpfte an der Westfront in Belgien und an der Marne, an der Somme und bei Verdun, er war an der Ostfront in Galizien und Weißrussland sowie in Serbien. Nüchtern beschreibt der Landwirt, der in Schwäbisch Hall das Gymnasium besucht hatte, die Gegebenheiten im Krieg, das Gemetzel, das Morden, das qualvolle Sterben von Freunden, aber auch den Alltag mit seinen kleinen Freuden wie gutem Essen und bequemer Unterkunft. Aus der Sommeschlacht, die mit etwa 1,2 Millionen Opfern als die verlustreichste Schlacht des Ersten Weltkriegs in die Chronik einging, schreibt Robert Kraft: „Muß Euch leider mitteilen, daß wir gezwungen sind, den Krieg in seiner krassesten Art und Weise kennen zu lernen. Der Boden ist 10 Km hinter der Front wie umgepflügt. Infanterie hat keinen Graben mehr nur Granatlöcher (bis 10 m Tiefe) und die Verluste der Artillerie sind, wie noch nie dagewesen. Es liegen noch Verwundete von 2 – 3 Tagen dort, die nicht zurück gebracht werden können wegen dem unheilvollen Artilleriefeuer. Das Verdursten ist ihr Schicksal. Unausstehlich ist der Geruch der tausenden von unbeerdigten Leichen und Pferdekadavern. . . Es ist hier eine Völkeraufreibung, wie sie teuflischer selbst der leibhaftige Satan nicht erfinden kann.“

Er beschreibt in seinen Briefen auch die Schönheit der hohen Tatra, er leidet mit den Bauern, deren Dörfer und Felder durch den Krieg zerstört werden. Und er bilanziert, wie die traumatischen Kriegserlebnisse ihn und die anderen verrohen lassen: „Empfinden und Mitleid geht zu Grunde, es geht alles maschinenmäßig, Tod und Verderben, Freude und Leid.“ Man werde „abgestumpft gegen alles, was den Menschen höher hält als das Tier, bestialischer und grausamer in seinem Fühlen und Denken“. Hätten sich die Briefe nicht erhalten, wäre kaum mehr geblieben als ein Name auf einer Liste – alle Eindrücke wären verloren.

Info Das Stadtarchiv ist weiterhin an Feldpostbriefen und ähnliche Dokumenten interessiert. Kontakt: 07 91 / 7 51-3 59 (Daniel Stihler) oder stadtarchiv@schwaebischhall.de.