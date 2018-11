Investition Rekord: Große Sanierungen stehen an

Von Autor

Die Überschrift liest sich fast banal: „Investive Maßnahmen 2019“. Doch dahinter steht eine Rekordschuldensumme. Voraussichtlich benötigt die Gemeinde Mainhardt 5,68 Millionen Euro zusätzlich zu den aus dem Haushalt finanzierten Mitteln – mehrheitlich für ihre Kinder, für Schule und Kindergarten.

„Das ist eine ordentliche Summe“, betont Friedmar Wagenländer. So einen hohen Kredit habe man bisher noch nie aufnehmen müssen, weiß der seit 1986 auf dem Mainhardter Rathaus als Kämmerer tätige Fachmann. 2018 waren es 1,6 Millionen Euro. Damit werde sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Mainhardter um 962 Euro erhöhen. „Doch wir haben in den Vorjahren immer auch Schulden abgebaut“, erinnert er.

Im Haushaltsjahr 2019 werden nun gleich zwei Mammutaufgaben der 6000-Einwohner-Gemeinde angepackt: So startet das erste Drittel der Sanierung der Helmut-Rau-Schule für rund 2,3 Millionen Euro, wovon 1,8 Millionen Euro aus Eigenmitteln bezahlt werden müssen. Den Rest trägt das Land. Die Übergangsräume für die ausquartierten Schüler aus Gebäude B kosten bis zu 892 000 Euro. „Doch das ist die Chance, die wir ergreifen mussten. Dass wir überhaupt Fördergelder für eine Schulsanierung bekommen, ist vermutlich einmalig“, betont der Kämmerer. Hintergrund: In Baden-Württemberg gibt es eine Aufgabentrennung im Bildungsbereich. Das Land zahlt für die Lehrer. Die Sachmittel, Umbauten und Sanierungen tragen die Kommunen und Kreise als Schulträger.

Parallel ist der Bedarf an Kindergartenplätzen in Mainhardt durch den Babyboom gestiegen. Dazu kommt der elterliche Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz per Gesetz. Der Kindergarten Schultheiß-Huzele im Hauptort soll deshalb um zwei Gruppen erweitert werden. Das koste weitere 1,868 Millionen Euro, erläutert Wagenländer.

Kämmerer voll vertraut

Dazu kommen Ausgaben für Straßensanierungen, Abrissarbeiten, Grunderwerb, Parkplätze, Kanalsanierungen, Anschaffungen, Abwasserbeseitigung, Breitbandausbau oder Löschwasserbehälter. Insgesamt müssten im Haushaltsjahr 2019 dafür 7,21 Millionen Euro an Eigenmitteln in die Hand genommen werden, davon 5,68 Millionen über Kredite, führt Wagenländer detailliert aus.

Über die großen Sanierungs- und Erweiterungsaufgaben hatte der Gemeinderat bereits in vorherigen Sitzungen debattiert und abgestimmt. Auf der Novembersitzung stand die Rekordsumme das erste Mal addiert im Raum: „Es hat mich gefreut und sogar leicht überrascht, dass der Gemeinderat den Investitionen in dieser Höhe vorbehaltlos zugestimmt hat“, so Wagenländer. Anstatt kleinere Maßnahmen in andere Haushaltsjahre schieben zu müssen, habe er als Kämmerer grünes Licht und viel Vertrauen ausgesprochen bekommen. Die 32 Einzelmaßnahmen wurden von den Gemeinderäten einstimmig abgenickt. Die Angst vor einer Handlungsunfähigkeit Mainhardts durch die Rekordschulden steht nicht mehr im Raum. Vielleicht auch, weil die Verwaltung in der gleichen Sitzung erneut bewiesen hat, dass sie gut planen und überwachen kann und ein Händchen für ihre Partner hat.

Zwei Punktlandungen

Denn bei der Abrechnung der letzten beiden Millionenprojekte, dem Dorfgemeinschaftshaus Hütten und der Generalsanierung des Mineralfreibads, wurden bei ersterem die Kostenberechnungen unterschritten und beim zweiten nur geringfügig überschritten. „In Mainhardt ist die Welt noch in Ordnung, das war zweimal eine Punktlandung“, bedankt sich Walter Mack im Namen des Gremiums, das auf die Tische klopft. In der Diskussion um die Höhe der Kreditsumme meint Udo Kallina: „Ich vertraue Ihnen als Kämmerer, Sie kennen die Gemeinde seit Jahrzehnten.“ Bernhard Schweizer hinterfragt: „Was hätten wir davon, wenn wir 500 000 Euro weniger aufnehmen? Wer weiß, wohin die Zinsen gehen?“ Walter Mack merkt an: „Erfahrungsgemäß habe ich keine großen Bedenken“, doch sei er gespannt, ob man in der Verwaltung 2019 wirklich allen Aufgaben gerecht werden kann.

Allerdings rüstet diese angesichts der Großprojekte auf: Ortsbaumeister Volker Heiden bekommt ab Jahresbeginn einen Stellvertreter im Amt.