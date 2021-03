Sebastian Müller hilft Dietmar Sorg auf dem Braunsbacher Campingplatz. Derzeit werden die Stromleitungen neu verlegt, so dass sie näher an den Stellplätzen sind. Sebastian Müller baggert die Gräben 60 Zentimeter tief aus. In dieser Tiefe sind die Leitungen gut geschützt, können auch durch eingeschlagene Heringe nicht beschädigt werden. © Foto: just