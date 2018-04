Zeitsprünge Reise in die Jungsteinzeit

Infos rund um die Kinder- und Jugendkulturwoche

Die Crailsheimer Kinder- und Jugendkulturwoche findet in diesem Jahr bereits zum elften Mal statt. Nachdem in den vergangenen Jahren die Themen „Baumstark“, „In sieben Tagen um die Welt“ oder „Wasserwelten“ behandelt wurden, ist in diesem Jahr das Motto „Zeitsprünge“ an der Reihe. Noch bis Freitag, 13. April, finden Veranstaltungen statt. Zwar fiel das eine oder andere Angebot aufgrund mangelnder Nachfrage aus, dennoch zeigt sich Martin Dilger, Leiter der VHS Crailsheim, zufrieden mit dem bisherigen Verlauf: „Ich denke, die Eltern schätzen das Programm sehr, zumal es auch eine Entlastung in der Ferienzeit bietet.“ Ein Wermutstropfen sei, dass es immer wieder vorkomme, dass Kinder nicht erscheinen. „Kinder auf der Warteliste hätten sich sicher über eine Teilnahme gefreut.“

Insgesamt wurden 54 Veranstaltungen angeboten. Den großen Abschluss der Kinder- und Jugendkulturwoche bildet der Poetry-Slam im Hangar in Crailsheim am Freitag, 13. April, um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr.