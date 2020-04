Langsamen Schrittes geht Reinhold Würth über die steinige Fläche zum Rednerpult. Die ersten Worte scheinen dem Unternehmer schwerzufallen. Doch schon nach wenigen Sätzen kommt er in Fahrt. Beim Spatenstich zum Entwicklungszentrum in Gaisbach sprudelt es aus dem Unternehmer nur so heraus. So spricht kein alter Mann. Seitdem ist ein Jahr vergangen. Wortgewandt, agil, schnell, spontan, verbindlich – so wirkt Reinhold Würth auch dieser Tage bei einer Videokonferenz.

Persönliche Treffen schließt er derzeit aus. Die Mitarbeiter, die ihn bei der Konferenz unterstützen, tragen Gesichtsmasken. In seinem Unternehmen, so heißt es, regiere er durch. Angenommen, er könnte dies auch im politischen Bereich angesichts Corona tun – was würde er veranlassen? „Ich finde, Frau Merkel hat das gut gemacht mit ihrem Kabinett. Es bleibt nicht viel anderes übrig als eine Kontaktsperre“, sagt er.

Reinhold Würth hat in seinem Leben vieles richtig gemacht. Als junger Mann musste er den kleinen Handelsbetrieb seines überraschend verstorbenen Vaters übernehmen. Daraus entwickelte er einen Weltkonzern. Baden-­Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht von einer „fast märchenhaften Erfolgsgeschichte“. Mehr als 400 Gesellschaften gehören der Würth-Gruppe an, knapp 80.000 Menschen arbeiten für die unterschiedlichen Betriebe. Als Unternehmer erfährt Reinhold Würth allerhöchste Anerkennung. Ihm werden ehrenhalber Professuren und Doktorwürden verliehen. Sein Reichtum gilt als nahezu unermesslich. Er fliegt im eigenen Flugzeug um die Welt, schippert auf der eigenen Jacht durch die Karibik oder vor New York. Er selbst bezeichnet sich als bodenständig und bescheiden. Linsen mit Spätzle gehören zu seinen Lieblingsspeisen.

Netzwerk durch Europa

Würth sammelt Kunst, baut Museen und öffnet deren Türen für jedermann. Der Sammler hat in der Kunstszene ein Netzwerk geschaffen, das sich durch ganz Europa zieht. So sieht man in der Haller Kunsthalle Werke aus Paris, London und Berlin.

85 Jahre – was ist ihm im Laufe der Zeit wichtiger geworden, was unwichtiger? „Je älter ich werde, desto mehr wird mir bewusst, dass die Zeit zu Ende geht. Die Stunden sind wertvoller als das im Alter von 25 oder 30 Jahren der Fall war.“

Auf den schwärzesten Pisten

Unwichtiger geworden seien ihm die körperlichen Betätigungen. Ein Schmunzeln huscht über sein Gesicht. Er sei ein wilder Skifahrer und Radfahrer gewesen. „Ich bin die schwärzesten Pisten hinuntergefahren“, verrät Würth. Heute habe sich der Sport auf das Schwimmen reduziert, jeden Tag eine halbe Stunde.

„Mit Freunden war ich auf den Cinque Torri in den Dolomiten. Wir waren eine Siebenerseilschaft. Wir haben uns 200 Meter senkrecht an einer Wand abgeseilt. Ich habe schon ganz schön verrückte Sachen gemacht“, räumt Reinhold Würth ein.

Verrückt ist auch seine Karriere als Unternehmer verlaufen. So viele Mitarbeiter, so viele Betriebe, so viel Verantwortung. Wann nimmt er sich Zeit zum Nachdenken? Reinhold Würth sinniert. Dann lacht er. Feste Zeiten zum Nachdenken habe er nicht. Aber in seinem Kopf sei immer ein Gedanke. „Die Frage müsste lauten: Wann denken Sie nicht? Das ist nur, wenn ich schlafe. Ansonsten denke ich ununterbrochen.“

Bei wem landen die Gedanken des passionierten Piloten, der seine Lizenz schon vor Jahren zurückgegeben hat? Mit wem tauscht sich der Erfolgsmensch aus? Ständig mit seiner Frau Carmen, mit den Kollegen, mit der Konzernführung, mit den Beiräten der Unternehmensgruppe.

Seine Tochter Bettina Würth steht dem obersten Gremium vor, dem Beirat. Sie beschreibt ihren Vater mit den Worten: „Sein ganzes Tun ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.“ Robert Friedmann, als Sprecher der Konzernführung der Topmanager der Gruppe, ist zu der Erkenntnis gelangt: „Reinhold Würth liebt, was er tut.“ Und Norbert Heckmann, Chef der AWKG, der Würth-Muttergesellschaft, ist sich sicher: „Seine wichtigste Devise ist es, eine solide Basis zu schaffen.“

Wort für Wort

Als Würth 2019 sein 70-Jahr-Arbeitsjubiläum feierte, betonten langjährige Begleiter die Detailtiefe, über die er verfüge. Wie lässt sich diese angesichts der Größe des Konzerns aufrechterhalten? „Das ist eine Frage des Lesens. Wenn man Wort für Wort für Wort liest, gibt das Tiefe.“

Die Schriftlichkeit ist für Würth wichtig. Sie gibt ihm Sicherheit und Verbindlichkeit. „Quod non est in actis non est in mundo“, zitiert er aus dem Lateinischen. Was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt. „Das habe ich schon vor 60 Jahren eingeführt: Es gilt nur, was schriftlich da ist. Seitdem ist Ruhe“, sagt Reinhold Würth und erinnert sich dabei an die Diskussion mit einem Außendienstler, dem er einst angeblich mündlich ein neues Dienstauto versprochen hat.

Keiner spielt den Zampano

Wie gelingt es, den Zusammenhalt herzustellen, sodass Zehntausende Menschen in Hunderten unterschiedlicher Gruppen kooperieren? – und das auch noch mit Erfolg. Was ist die Klammer des Würth-Imperiums? „Das sind Kultur, Grundregeln und Prinzipien, von denen ich nicht abweichen will. Dazu gehören Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Bescheidenheit und ein Stück Demut. Was nicht dazugehört, ist jede Art von Arroganz. Die ist ekelhaft. Eine meiner wichtigsten Aufgaben ist es, Arroganz vom Unternehmen fernzuhalten.“

Er brauche Menschen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, sagt Würth. Keiner habe von oben herab zu agieren, keiner den großen Zampano zu spielen. Es gibt nicht viele Jahre im Leben des Geschäftsmanns Reinhold Würth, an denen Umsätze und Gewinne nicht die des Vorjahres übertroffen haben. Aber jetzt haben wir Corona. Beunruhigt ihn das Virus? „Das beunruhigt mich nicht. Wir sind in einer guten finanziellen und liquiden Situation. Wir werden versuchen, nicht in die roten Zahlen zu geraten. Das wäre der erste Abschluss seit 70 Jahren mit roten Zahlen. Aber einmal ist immer das erste Mal. Das würde uns nicht umbringen.“

Der Mann, der Sternerestaurants zu seinem Konzern zählt und erstklassige Hotels, werde seinen heutigen Geburtstag daheim auf Schloss Hermersberg an der Seite seiner Frau feiern – bei einer Tasse Kaffee und einer Laugenbrezel. „Das ist ein Tag wie jeder andere. Dieses Mal halt etwas ruhiger“, sagt Reinhold Würth.

Dass der musikalische Teil seiner Geburtstagsfeier ausfällt, bedauert er dagegen. Gefreut hatte sich Reinhold Würth auf die Sächsische Staatskapelle Dresden unter Leitung von Christian Thielemann. „Das wäre memorabel gewesen. So ist es halt. Das holen wir alsbald nach.“

Überschrift Infokasten

