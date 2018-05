Befestigungstechnik Regionales Investionsprogramm

Die Ausbau der Infrastruktur des Gewerbeparks Hohenlohe ist in vollem Gang. Hier will Würth schon bald mit dem Bau des neuen Zentrallager beginen. © Foto: Fotos: Heribert Lohr

Heribert Lohr

Die Bilanzpressekonferenz des Handelsunternehmens am Dienstag in der Kunsthalle Würth bescherte der Heimatregion des Weltmarktführers einmal mehr beste Nachrichten. Die gute Geschäftsentwicklung mit mehr als 12,7 Milliarden Euro Umsatz und 780 Millionen Euro Gewinn (siehe auch überregionale Wirtschaft) erlauben es den Künzelsauern, auch den weiteren Ausbau der Standorte in der Region weiter fortzuschreiben. Allein in Hohenlohe-Franken will Würth in den nächsten fünf Jahren fast 190 Millionen Euro investieren. Das sind mehr als 30 Prozent des gesamten Investitionsvolumens des Konzerns weltweit.

Enorme Zuwächse

In Deutschland arbeiten derzeit etwa 22 620 Menschen für Würth. In der Region zählt das Familienunternehmen 14 658 Mitarbeiter. Allein im vergangenen Jahr schufen die Firmen der Würth-Linie und die sogenannten Allied Companies zwischen Neckar und Tauber 773 zusätzliche Arbeitsplätze. Damit ist das Handelsunternehmen, zusammen mit Audi in Neckarsulm und der Schwarz-Gruppe in Heilbronn (Kaufland/Lidl), einer der größten Arbeitgeber. Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung: „Auch das ist Ausdruck davon, dass wir uns zum Standort Deutschland bekennen.“

Zu der insgesamt guten Entwicklung des Konzerns konnten gerade auch die Unternehmen aus dem „Stammland“ wie etwa die Reca Group in Kupferzell (Umsatz 603 Millionen Euro) besonders viel beitragen. So wuchs etwa die Elektronik-Sparte mit 17,5 Prozent überdurchschnittlich. Umsatzstärkster Teilbereich ist dabei die Würth Elektronik eiSos (Handel und Produktion von elektronischen und elektromechanischen Bauelementen). Die Firmen von Würth Elektronik eiSos beschäftigen mittlerweile 6700 Mitarbeiter und machen einen Umsatz von 539 Millionen Euro. Mit über 550 technischen Vertriebsmitarbeitern in 43 Ländern und 17 Fertigungen ist Würth Elektronik eiSos zwischenzeitlich einer der größten europäischen Hersteller von passiven Bauteilen. Führender Leiterplattenhersteller ist die Würth Elektronik CBT. In diesem Geschäftsfeld überzeugte zuletzt die Würth Elektronik GmbH & Co. KG in Rot am See mit einer „sehr interessanten Innovation“: In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) Berlin gelang die Entwicklung einer elastischen elektronischen Leiterplatte für den Einsatz in Medizin und textilen Anwendungen.

Auch an Arnold Umformtechnik in Dörzbach und Ernsbach lässt sich die gute Geschäftslage ablesen. Hier werden allein 20 Millionen Euro in drei weitere Produktionshallen und eine Logistikhalle mit insgesamt 15 000 Quadratmetern investiert. Hier liegt der Fokus auf der Optimierung der Fertigung von Markenprodukten sowie der Endbearbeitung bis zur Auslieferung. Auch der Neubau einer eigenen Härterei ist Teil der Standortstrategie, um externe Kosten zu reduzieren. Nachdem in den Jahren 2014 bis 2018 bereits 113 Millionen Euro in Gebäude und Anlagen investiert wurden, sind bis zum Jahr 2023 zusätzlich fast 190 Millionen Euro geplant. Der Schwerpunkt der Investitionen lag zuletzt in den Bereichen Produktionsgebäude, technische Anlagen und Maschinen für die Produktionsgesellschaften sowie auf dem Ausbau von IT-Infrastruktur, was Konzernchef Robert Friedmann unter anderem damit begründet, „dass die Erwartungen der Kunden, was Schnelligkeit, Verbindlichkeit von Lieferungen und die Reduzierung von Liefersplits angeht, sehr hoch sind.“

Um dafür die notwendigen Kapazitäten aufzubauen und die Voraussetzungen für die entsprechende Steuerungen im Gesamtlogistikkonzept zu schaffen, baut das Stammhaus in Künzelsau-Gaisbach, die Adolf Würth GmbH & Co. KG (AWKG) in Waldenburg nun ein neues zentrales Außenlager. Direkt an der Bundesautobahn A6 werden auf einer Gesamtfläche von rund 50 000 Quadratmetern verschiedene Außenlager zusammengeführt, um so die Anzahl der Packstücke und das Füllmaterial zu verringern. Mit den Bauarbeiten soll noch im Juni dieses Jahres begonnen werden.

Der Ausbau der Lagerlogistik ist aber auch Thema bei der SWG in Waldenburg (23 Millionen Euro) und dem Elektrogroßhandel Fega & Schmitt mit Sitz im mittelfränkischen Heilsbronn (22 Millionen Euro) und Würth Industrie Service in Bad Mergentheim (23 Millionen Euro). Hinter all den Investitionen verbirgt sich der gleiche strategische Ansatz, den Robert Friedmann in einfache Worte fasst: „Wir wollen die Servicequalität für unsere Kunden zu erhöhen.“