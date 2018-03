Marketing Region sucht Botschafterin

Mainhardt / swp

Jetzt besteht die letzte Chance auf ein ereignisreiches Jahr als Botschafterin des Schwäbischen Waldes, einen schicken Flitzer und ein Feengewand. Nach Verlängerung der Bewerbungsfrist können sich interessierte Damen noch bis 22. März bei ihrer Kommune bewerben. Am 11. April wird es spannend, dann steht die Wahl der sechsten Schwäbischen Waldfee in Berglen an.

Während ihrer einjährigen Amtszeit ist die Waldfee nicht nur in Presse, Funk und Fernsehen präsent, sondern auch auf vielen Terminen. Sie bekommt ein Mini Cabrio als „Feen-Dienstwagen“ zur Verfügung gestellt, es gibt ein Fotoshooting und Friseurtermine.

Mainhardt mit von der Partie

Voraussetzung für eine Teilnahme sind der Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt in einer der Mitgliedskommunen des Schwäbischen Waldes, Volljährigkeit und Liebe zur Landschaft des Schwäbischen Waldes. Auch Mainhardt und Oberrot sind mit von der Partie. Bewerberinnen aus den Vorjahren können sich erneut be­werben. Die Bewerbungsbögen ­können unter www.schwaebi­scherwald.com heruntergeladen werden. Die Unterlagen liegen auch in den Rathäusern aus.