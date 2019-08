Sowohl im Landkreis als auch in der gesamten Region meldeten im ersten Jahresquartal weniger Betriebe Zahlungsunfähigkeit an als im Vorjahreszeitraum. Das entspricht auch dem bundesweiten Trend.

Drei Prozent weniger Insolvenzen – insgesamt gut 54.000 – gab es in Deutschland in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer Studie von Creditreform hervor. Die Neusser Unternehmensgruppe ist unter anderem als Wirtschaftsauskunft und Inkassodienstleister aktiv. Richtet man das Augenmerk auf Unternehmensinsolvenzen, so wurden 9900 Fälle registriert – auch hier ein leichter Rückgang um 40 Fälle oder 0,4 Prozent.

Für Heilbronn-Franken liegen noch keine Zahlen für das erste Halbjahr vor. Für das erste Quartal registriert das Statistische Landesamt aber 35 Fälle von Unternehmensinsolvenzen. Das sind drei Fälle – immerhin 8 Prozent – weniger als im Vorjahreszeitraum. Die meisten Insolvenzen gab es im Heilbronner Landkreis (13 Fälle), gefolgt vom Stadtkreis Heilbronn (8) und vom Hohenlohekreis (7). Im Land gab es einen deutlichen Rückgang um über elf Prozent auf 455 Fälle.

Geringerer Schaden

Die Schäden beliefen sich bundesweit im ersten Halbjahr auf rund 14,6 Milliarden Euro, etwa 300 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der bedrohten Arbeitsplätze stieg allerdings von 108.000 in der ersten Jahreshälfte 2018 auf rund 120.000. In der Region meldeten die Gläubiger im ersten Quartal voraussichtliche Forderungen von über 47 Millionen Euro an. Betroffen waren 352 Beschäftigte. Im ganzen Land lag der Gesamtschaden in den ersten drei Monaten bei rund 691 Millionen Euro – knapp 44 Millionen Euro weniger als im ersten Quartal 2018.

Um fast zwei Prozent auf fast die Hälfte aller Fälle sind im Bund die Insolvenzen bei Firmen gestiegen, die über zehn Jahre alt sind. „In dieser Entwicklung spiegelt sich das steigende Durchschnittsalter des Unternehmensbestandes aufgrund des seit Jahren geringen Gründungsgeschehens wider“, schreibt Creditreform.

Hier bietet sich ein Vergleich mit der Region besonders an, denn in Heilbronn-Franken steigt die Zahl der Unternehmensgründungen ja bekanntlich an. Die IHK Heilbronn-Franken erfasst zwar keine Insolvenzen, sondern nur Gewerbeabmeldungen. Doch sie bestätigt, dass bei einem Anstieg der Gewerbeanmeldungen generell auch die Zahl der Abmeldungen zunehme.

GmbH-Unternehmen sind besonders betroffen

Das sei zwar nicht immer der Fall: Im ersten Jahresquartal etwa ging die Zahl der Anmeldungen von 1982 auf 1964 zurück, während die der Abmeldungen von 1659 auf 1709 anstieg. Anders für die gesamten Jahre 2017 und 2018: „Im Jahr 2018 hatten wir einen Anstieg der Gewerbeanmeldungen von 6598 auf 6913 sowie einen Anstieg der Gewerbeabmeldungen von 6172 auf 6214. Im Jahr 2017 sind die Gewerbeanmeldungen von 6879 auf 6598 gefallen, ebenso die Gewerbeabmeldungen von 6569 auf 6172“, berichtet Christina Nahr-Ettl, Referentin Existenzgründung.

Die meisten Insolvenzen in Deutschland gibt es im Dienstleistungssektor (fast 60 Prozent), gefolgt vom Handel (über 20 Prozent). In der Region war in den ersten drei Monaten des Jahres das verarbeitende Gewerbe am anfälligsten (zehn Fälle), auf Platz zwei folgen mit jeweils sechs Fällen Baugewerbe und Dienstleistungen. Landesweit liegt das Baugewerbe mit 79 Fällen vorne, vor dem Handel (63 Fälle) und dem Gastgewerbe (49).

Bei knapp 40 Prozent liegt im Bund der Anteil von Unternehmen mit der Rechtsform „GmbH“. Knapp ein Achtel aller Unternehmensinsolvenzen entfiel auf Unternehmergesellschaften (UG). Das ist ein relativ hoher Anteil und betrifft vor allem junge und kleinere Unternehmen.

Auch in der Region wurden im ersten Quartal am häufigsten Unternehmen mit der Rechtsform „GmbH“ insolvent (21 Fälle), gefolgt von Personengesellschaften (sieben) und Einzelunternehmen (sechs). Landesweit war die Rechtsform „GmbH“ mit 224 Fällen ebenfalls am häufigsten betroffen.

