Die Solar Invest AG strebt den Kauf einer weiteren Freiflächen-Fotovoltaikanlage an. Diese wird in Kirchardt von der Gesellschaft WEBW projektiert. Dort soll auf einer Fläche von vier Hektar ein jährlicher Ertrag an elektrischer Energie von 750 Megawattstunden möglich sein. Das könnte den Strombedarf von etwa 300 Haushalten decken. Diese Energieumwandlung aus Sonnenlicht werde jährlich rund 260 Tonnen CO2 einsparen, so die Berechnung der Ge...