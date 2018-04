Schwäbisch Hall Recaro will die Business-Class zurück

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Das Haller Unternehmen Recaro hat seinen Umsatz im vorigen Jahr um 15 Prozent auf 487 Millionen Euro gesteigert.

In den zurückliegenden 15 Jahren ist der Markt für Flugzeugsitzehersteller im Schnitt um 5 Prozent gewachsen. Recaro legte in dieser Zeitspanne um durchschnittlich mehr als 10 Prozent zu. Dieser Vergleich macht deutlich, wie stark die Rolle ist, die das Haller Unternehmen weltweit in der Entwicklung und Herstellung von Flugzeugsitzen einnimmt.

Aufträge für die Zukunft

Auch für die Zukunft sieht sich Recaro sehr gut aufgestellt, wie aus einer Presseerklärung zum Geschäftsjahr 2017 hervorgeht, die gestern vorgelegt wurde. „Für die nächsten Jahre werden wir unsere Wachstumsrate nach oben anpassen. Unsere Auftragsbücher sehen bis über das Jahr 2020 hinaus gut aus“, wird Mark Hiller in dieser Mitteilung zitiert.

Der geschäftsführende Gesellschafter führt die guten Perspektiven auch darauf zurück, dass Recaro der Wiedereinstieg in die Fertigung von Sitzen für die Business-Class zu gelingen scheint. Zumindest stieß das Modell CL 6710 unlängst in Hamburg auf der Aircraft Interiors Expo, der Weltleitmesse für Kabinenausstattung, auf erhebliches Interesse. „Dieses Segment kommt in Schwung. Wir haben in diesem Jahr sowie im nächsten Jahr weitere Kunden für diesen Premiumsitz gewinnen können“, macht Mark Hiller deutlich.

Vom Zuwachs sind nicht alle Standorte in gleichem Maße betroffen. Die Steigerungen in Asien sind überproportional. Auf den Recaro-Standort dort hat dies Einfluss. Die erhöhte Nachfrage in Fernost führt zu einem verstärkten Wachstum, so dass die Produktion im Werk in Qingdao verdoppelt wurde.

Hall ist der Stammsitz von Recaro Aircraft Seating. Der Betrieb im Gewerbegebiet Stadtheide gilt als zentraler Entwicklungsstandort des Unternehmens. Dort entstehen alle neuen Flugzeugsitze. Auch die Serienproduktion läuft zunächst in Hall an, bevor die Sitze an den weltweiten Standorten hergestellt werden. Kundenindividuelle Anpassungen der Modelle werden auch an anderen Standorten vorgenommen.

Qualität und Liefertreue

Als Erfolgsgarant wertet Recaro die pünktliche Lieferung der Sitze an die Fluggesellschaften beziehungsweise die Hersteller. Hinsichtlich der Liefertreue haben in der Branche schon einige Hersteller falsche Versprechungen gemacht, was zur Folge hatte, dass die Maschinen nicht zu den vereinbarten Terminen in Betrieb genommen werden konnten. Auch Recaro wären unpünktliche Lieferungen vor einigen Jahren beinahe zum Verhängnis geworden, wie Mark Hiller beim Haller Gipfeltreffen der Weltmarktführer im Januar berichtet hat. Aus dieser Krise habe Recaro gelernt: Die Qualität muss sehr gut sein und die Sitze müssen zum versprochenen Zeitpunkt zum Einbau in die Flugzeuge parat stehen.

2017 überschritt der Umsatz erstmals die Marke von 480 Millionen Euro (487). Das entspricht einem Plus von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (452). Das Volumen der hergestellten Sitze übertrifft die 2016er-Marke um 15 Prozent. Zum Ergebnis macht das Unternehmen keine Angaben.