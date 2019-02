Schwäbisch Hall Recaro nimmt neues Lagerhaus in Betrieb

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Der Flugzeugsitzehersteller investiert im Haller Westen 15 Millionen Euro in ein Logistikzentrum. Dies gliedert sich in ein Hochregallager und ein automatisches Kleinteilelager.

Das Geschäft am Recaro-Stammsitz Schwäbisch Hall ist im zurückliegenden Jahr um 50 Prozent angestiegen, verriet der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Mark Hiller gestern bei der Einweihung des neuen Logistikzentrums. Dieses hat der Flugzeugsitzeentwickler in der Kolpingstraße im Haller Westen gebaut. Insgesamt sei der Umsatz von Recaro Aircraft Seating 2018 um 20 Prozent gewachsen. Erstmals wurde die Marke von einer halben Milliarde Euro überschritten. Auch für 2019 plane die Unternehmensleitung einen Zuwachs von 20 Prozent.

Vor rund 100 Gästen – Mitarbeiter, Nachbarn, Partnerunternehmen – sprach Mark Hiller von drei Meilensteinen, die mit dem neuen Logistikzentrum erreicht worden seien. Der Standort Schwäbisch Hall werde massiv gestärkt. Angesichts der hohen Preise in Deutschland sei dies bemerkenswert, würden Mitbewerber doch auch in Niedriglohnländern produzieren. „Wir wollen dafür sorgen, dass die Produktion hier auch in 20 Jahren noch besteht.“ Von „exzellenten Standortfaktoren“, sprach Mark Hiller und betonte die Unterstützung der Stadt Hall für dieses Projekt. Außerdem sei das neue Logistikzentrum ein wichtiger Schritt im – Recaro-Konzept „Space to grow“ ­­­­ Raum, um zu wachsen. In das Gebäude, zwei Automatiklager sowie ein Lagerverwaltungssystem seien insgesamt 15 Millionen Euro investiert worden.

In den nächsten Jahren will das Unternehmen einen dreistelligen Millionenbetrag im Haller Westen ausgeben. Rund 100.000 Quadratmeter Fläche sollen neu gestaltet werden. Der Plan Recaros sei es, die Marktführerschaft im Bereich der Economy-Class-Flugzeugsitze zu untermauern und den Wiedereinstieg in die Entwicklung von Business-Class-Sitzen zu sichern.

Schnell und effizient

Joachim Ley, als Ressortleiter Supply Chain Mitglied der Geschäftsführung, betonte gestern, dass das Logistikzentrum nötig sei, um Prozesssicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Rund 20.<000 verschiedene Artikel seien dort gelagert und könnten von der Produktion effizient und schnell abgerufen werden. Joachim Ley machte die drei Schritte zu dem neuen Logistikzentrum deutlich: Von November 2016 bis November 2017 wurde die Halle erstellt. Danach wurden zwei Automatiklager eingebaut, anschließend das Lagerverwaltungssystem installiert.

„18 Meter, das ist das höchste Gebäude der gesamten Recaro Group auf der ganzen Welt“, sagte Martin Putsch, Gesellschafter und Vorstandschef der Recaro Group anlässlich der Einweihung. Die Recaro Group hat ihren Sitz in Stuttgart. Zu ihr gehört die Flugzeugsitzesparte Recaro Aircraft Seating. Doch nicht nur die Halle sei groß, so Putsch, sondern auch der Mut und der Geist, um dieses Projekt zu stemmen.