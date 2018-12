Flugzeugsitze Recaro fertigt Sitzbezüge in Polen selbst

Auszeichnung für das Unternehmen

Für Recaro Aircraft Seating Polska habe sich die Erweiterung des Werkes bereits mit einem Award ausgezahlt: Das Lubusz Province Labour Inspectorate zeichnete den Arbeitgeber kürzlich als „Mittelständisches Unternehmen mit den sichersten Arbeitsbedingungen in der Region Lubusz“ aus. Als einzige Firma dieser Region hat Recaro Aircraft Seating Polen außerdem am nationalen Firmenwettbewerb Ende November in Warschau teilgenommen und Gold gewonnen.