Flugzeugsitze Recaro betont Qualität und Zuverlässigkeit

Platz nehmen in den neuen Flugzeugsitzen von Recaro – das kann das Fachpublikum bei der aktuellen Messe in Hamburg. © Foto: Firmenfoto Recaro

Hamburg/Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

In Hamburg bekommt Recaro dieser Tage bestätigt, dass der Flugzeugsitzehersteller mit seiner Strategie auf dem richtigen Weg ist: Hohe Qualität gepaart mit Zuverlässigkeit in der Lieferung – das aber nicht zum Billigpreis. „Wir haben uns in den zurückliegenden Jahren den Ruf erarbeitet, dass wir zuverlässig liefern. Das ist in der Branche nicht selbstverständlich“, macht Dr. Mark Hiller deutlich.

Der geschäftsführende Gesellschafter des Haller Unternehmens spricht auch darüber, dass es Recaro gelingt, verloren gegangene Aufträge zurückzugewinnen. Beispielsweise ging ein großer Kontrakt über die Lieferung von Economy-Flugzeugsitzen zunächst an einen Konkurrenten. Ein Mitbewerber hatte einige Tausend Flugzeugsitze zu einem wesentlich günstigeren Preis angeboten. Doch nach einem halben Jahr wurde deutlich, dass die Lieferzusagen nicht eingehalten werden können. Die Fluggesellschaft wandte sich daraufhin an Recaro. „Wir sind nicht günstig“, räumt Mark Hiller ein, „ein preisbewusster Kunde hat erst mal Schwierigkeiten, sich an uns zu wenden“, spricht Mark Hiller das Thema Kosten offensiv an. Der Vorstandschef nennt das Beispiel Indien: Der dortige Markt sei groß und wichtig, aber preissensitiv. Die Hälfte aller Flüge werde im Niedrigpreisbereich angeboten. Dennoch sei Recaro dort erfolgreich.

Wachsende Konkurrenz

Die Aircraft Interiors Expo, kurz AIX, gilt als die weltweit bedeutendste Messe für die Ausstatter von Flugzeugkabinen. Bei dieser Ausstellung in Hamburg präsentieren sich rund 500 Aussteller.

In Hamburg stellt erstmals auch das Gemeinschaftsunternehmen des Flugzeugherstellers Boeing und des Autositzeproduzenten Adient Studien seiner geplanten Flugzeugsitze vor. Mark Hiller erklärt, dass es im Markt große Chancen gibt und damit ständig neue Mitbewerber. Beunruhigend sei dies für die Haller nicht. Auch der andere große Flugzeughersteller, Airbus, habe einen eigenen Sitzehersteller. Der US-Flugzeughersteller Boeing und der weltweit führende Autositze-Produzent Adient haben das Gemeinschaftsunternehmen Adient Aerospace gegründet. Es will am ehemaligen Recaro-Standort in Kaiserslautern Flugzeugsitze entwickeln und herstellen.

Insgesamt rund 200 Mitarbeiter hat Recaro bei der AIX an seinem Stand und hinter den Kulissen im Einsatz. „Für uns ist die Messe eine gute Gelegenheit, die Mitarbeiter an die Branche heranzuführen“, erklärt Mark Hiller. Bei keiner anderen Gelegenheit erhalte man Eindrücke über die Kabineninnenausstatter so kompakt vermittelt wie in diesen drei Tagen in Hamburg.

Messe endet heute

Während der Fachmesse, die am Dienstag begonnen hat und heute endet, präsentiert Recaro Aircraft Seating nach eigenen Angaben ein junges Produktportfolio. „Highlights sind der neue Economy-Class-Sitz für Kurz- und Mittelstreckenflüge sowie die drei jüngsten Business-Class-Modelle“, schreibt das Unternehmen.

Stark auf der Kurzstrecke

Recaro bezeichnet sich im Bereich der Economy-Class auf der Kurzstrecke mit einem Marktanteil von 30 Prozent als Weltmarktführer. Strecken bis zu 1000 Kilometern (Kurzstrecke) beziehungsweise 3500 Kilometer (Mittelstrecke) bedienen die Fluggesellschaften sehr häufig mit den Flugzeug-Typen 737 von Boeing und A 320 von Airbus. Bei beiden Modelle entscheiden sich die Fluggesellschaften häufig dafür, Recaro-Sitze einbauen zu lassen.