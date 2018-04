Ilshofen / Holger Ströbel

„Musik verbindet“ heißt es am Samstag. Die Musikvereine aus Ilshofen bieten ab 19.30 Uhr ein gemeinsames Konzert.

Bei dieser Veranstaltung in der Roland-Wurmthaler-Halle Ilshofen werden die Gruppen ein Best-of ihrer aktuellen Konzertprogramme präsentieren. Am Konzert beteiligen sich: Harmonikaverein Ilshofen, Liederkranz Ilshofen, Liederkranz Ruppertshofen-Leofels, „Die Scherrbachtaler“, Musikkapelle Blaswerk, Liederkranz Obersteinach – gemischter Chor, „Young Voices“ Obersteinach, Gesangverein Oberaspach und die Gruppe „Quattro A4“. Karten gibt es an der Abendkasse.