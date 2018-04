Schlagwort Raffiniert und karg: „This is the Kit“ spielen zum Saisonabschluss im Anlagencafé

Schwäbisch Hall / Holger Ströbel

Die englische Folk-Band „This is the Kit“ gastiert am Mittwoch, 25. April, um 21 Uhr im Haller Anlagencafé. Das Konzert wird im Vorfeld der britischen Kulturwochen unterstützt vom Kulturbüro und ist, so heißt es in einer Pressemitteilung, Abschluss und Höhepunkt des Herbst-/Winter-/Frühjahrsprogramms im Anlagencafé. Für die Veranstalter sei es ein großer Erfolg und eine schöne Auszeichnung, „This is the Kit“ nach Hall holen zu können. Auf ihrer aktuellen Europa-Tour dürfte der Veranstaltungsort im Haller Stadtpark der kleinste sein. Das Projekt der aus Bristol stammenden Wahl-Pariserin und Songwriterin Kate Stables (Foto) hat zuletzt in Großbritannien Shows in 2000er-Hallen ausverkauft, in Hamburg mussten die Veranstalter beim Reeperbahn-Festival einen Einlass-Stopp verhängen und in Berlin war das Berghain rappelvoll. 2017 begleiteten „This is the Kit“ „The National“ auf Tour und Guy Garvey von „Elbow“ kürte ihr neues Album „Moonshine Freeze“ zu den besten, die er im vergangenen Jahr gehört hat. Die Platte wurde von John Parish produziert, der sonst für PJ Harvey arbeitet. In sechs Songs ist auch Aaron Dessner von „The National“ zu hören. Klanglich bieten „This is the Kit“ einen betörenden Mix aus Folk und Krautrock, aus Raffinesse und Kargheit. Für den US-amerikanischen Rolling Stone gehört die Band zu den zehn wichtigsten Newcomern des Jahres. Karten können per E-Mail an info@anlagencafe.de reserviert werden.