Haalplatz Räte streiten sich um Parkplätze

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Was aus dem Haalplatz werden soll, darüber zerbrechen sich Haller seit Jahrzehnten den Kopf. Nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Ein Planungsprozess ist angesetzt. Zunächst sollen Verwaltung und Bürger Ziele abstecken, die dann als Vorgaben in einen Architektenwettbewerb fließen sollen. Darf die Haalmauer geöffnet werden? Entstehen Gebäude auf dem Platz? Bleibt noch Platz, um den Jakobi-Krämermarkt und Fahrgeschäfte für das Pfingstfest unterzubringen? Wird gar der Biergarten umgesetzt? Schließlich ist auch ein Teil des Unterwöhrds Bestandteil des Verfahrens.

Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch geht es eigentlich nicht um exakte Vorgaben, sondern um das weitere Prozedere. Gestritten wird dennoch um ein Detail. Thomas Preisendanz, FDP-Fraktionschef, fasst zusammen: „Wir stehen ganz am Anfang und es ist schon brutal schwierig.“ Auslöser ist die Frage, wie viele Stellflächen auf dem Haalplatz erhalten bleiben sollen. Derzeit sind es 160. Täglich werden sie im Schnitt von 900 Autos genutzt. Damit ist der Innenstadtparkplatz jener mit dem höchsten Umschlag in Hall.

„80 ist die unterste Grenze“

Erster Bürgermeister Peter Klink erklärt, dass der künftige Bedarf noch ermittelt werden muss und dieser erst für den späteren Architektenwettbewerb relevant sei. Das will unter anderem Hartmut Baumann, Fraktionschef der Freien Wählervereinigung, nicht akzeptieren. „Die Bürger wollen klipp und klar wissen, wie viele Parkplätze erhalten bleiben.“ Ohne die Zahl könne die FWV nicht zustimmen.

Thomas Weber, stellvertretender Fraktionssprecher der CDU, spricht beim Haalplatz vom „Rückgrat der südlichen Altstadt“. Er sei für den Handel elementar. Die CDU könne sich vorstellen, die Stellflächen auf 90 bis 100 zu reduzieren. „Drunter wird es schwierig.“ Ähnlich sieht es Helmut Kaiser, SPD-Sprecher: „80 ist die unterste Grenze. Lieber wären mir 100.“

Der Sozialdemokrat hält einen Eingriff in den Boden – wie die meisten anderen im Rund – zwar für gefährlich, dennoch plädiert er im Zweifel für eine kleine Tiefgarage. „Wenn das oberirdisch nicht geht, dann müssen wir schon noch ein Loch graben.“

Die Verwaltung, so Klink, sei mittlerweile gegen eine Tiefgarage – „aus archäologischen und wirtschaftlichen Gründen“. Das zuständige Landesamt sei überzeugt, dass bei Grabungen historisches Material gefunden werde. Tauchten Tonscherben, Keller oder sonstige Dinge auf, sei eine intensive archäologische Begleitung nötig. Der Zeitplan werde gesprengt, wohl auch der Kostenplan. Die Verwaltung will aber das Projekt bis 2020 abschließen. Dann werden 60 Prozent der Kosten bis maximal 2 Millionen Euro vom Land bezuschusst.

Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim verweist auf Probebohrungen von 2012. Damals sei nichts gefunden worden – wohl auch, weil die Bohrkerne mit einem Durchmesser von 12,5 Zentimetern relativ klein waren. „Wir wissen nicht, ob direkt daneben was liegt.“ Es würden nun aber weitere Probeschürfungen folgen, „weil wir uns natürlich mit dem Untergrund auseinandersetzen müssen“.

Grüne fordern Ergebnisoffenheit

Pelgrim reagiert so auf die Forderung Webers, der folgenden Generationen die Chance nicht verbauen will, den Haalplatz doch noch in die Tiefe entwickeln zu können. Hartmut Baumann ergänzt, dass ihn eine Bauverzögerung nicht stören würde, wenn bessere Nutzungsmöglichkeiten entstünden – auch auf die Gefahr hin, dass der Zuschusszeitraum verpasst wird. „Dann finanzieren wir es eben anders.“

Lediglich die Grünen wollen laut Sprecherin Andrea Herrmann keine Mindestzahl an Parkplätzen vorgeben. Wichtiger sei, die Bürger ausreichend zu beteiligen und „möglichst ergebnisoffen in den Prozess einzusteigen“.

Das meint auch Klink. „Wenn es sich ergibt, mit 50 Plätzen einen ebenso großen Umschlag zu schaffen wie mit 100, dann wäre es töricht, sich jetzt auf diese Menge festzulegen.“ Klar sei, dass sich der Haalplatz zu einem Kurzzeitparkplatz wandeln müsste. Pelgrim ergänzt, dass statt der Schranke Parkautomaten aufgestellt werden könnten. Potenzial biete sich auch, wenn die Haalstraße in dem Bereich zur Mischfläche werde.

Infoveranstaltung für Bürger

Die Verwaltung sichert zu, den Stellflächenbedarf bis zur ersten Sitzung des Arbeitskreises am 25. April vorzustellen. Der Rat stimmt letztlich bei acht Enthaltungen (FWV geschlossen; Uta Rabe und Armin Stutz von der CDU) für den Zeitplan. Die Bürger werden in einer Veranstaltung am Dienstag, 10. April, 19 Uhr, über Beteiligungsmöglichkeiten informiert. Ziel ist, bis Jahresende mit dem Ergebnis des Architektenwettbewerbs im Gemeinderat abschließend zu entscheiden.