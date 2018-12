Guter Zweck Radfahrende Weihnachtsmänner spenden an Kinderklinik

Schwäbisch Hall / SWP

Sie seien inzwischen eine kleine Institution in Schwäbisch Hall und Umgebung – die fahrradfahrenden Weihnachtsmänner um Organisator Rainer Tessmann. Seit acht Jahren radelt er jedes Jahr durch das mal mehr oder weniger verschneite Haller Umland und sammelt Geld für den guten Zweck. In diesem Jahr ging der Erlös der rund 35 Kilometer langen Sternfahrt an den Förderverein der Kinderklinik. 8000 Euro erradelten die verkleideten Männer und Frauen, schreibt das Haller Diak.

Was zunächst als Spaßaktion des passionierten Moutainbikers Tessmann begann, zog von Jahr zu Jahr mehr Mitstreiter an. „Eigentlich wollten wir vor acht Jahren in verrückten Kostümen eine Fahrradtour machen. Viele haben sich das aber nur im Weihnachtsmannkostüm getraut, damit sie keiner erkennt“, so Tessmann über die Anfänge der Aktion. „Im zweiten Jahr dann sprachen uns die Leute an und haben uns kleine Spenden übergeben. Das hat uns überrascht, hatten wir doch noch gar keine Verwendung dafür.“ Und so entstand die Idee, daraus eine jährlich wiederkehrende Aktion für den guten Zweck zu machen. Inzwischen bewerben sich bei den Weihnachtsmännern viele wohltätige Einrichtungen um eine Unterstützung.

Daniel Buchzik, Oberarzt und Vorstandsmitglied des Fördervereins der Kinderklinik, ist begeistert über so viel Engagement und sagt: „Es ist wunderbar zu sehen, wie die Arbeit des Fördervereins in der Gesellschaft Halls angenommen und wertgeschätzt wird. Wir haben viele Projekte, die wir verwirklichen wollen, und dieses Geld hilft uns enorm dabei, den Kindern und Jugendlichen die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.“ Die 8000 Euro werden unter anderem in die Finanzierung der kunst- und tiergestützten Therapie fließen.

Doch auch die Weihnachtsmänner selbst bewerben sich in der Stadt bei Unternehmen, um ihr finanzielles Spendenpolster aufzubessern. So kamen noch 1000 Euro von den Stadtwerken Schwäbisch Hall hinzu. „Das meiste der Spenden sammeln wir aber über den Verkauf von Armbändern auf Weihnachtsmärkten, in Kneipen und Restaurants“, sagt Rainer Tessmann. „Net schwätza, macha!“ lautet der auf die Bänder gedruckte Slogan. Einer, mit dem sich jeder der Männer und Frauen identifizieren kann. „Natürlich ist Radfahren unser Hobby, aber wenn wir damit auch etwas Gutes bewirken können, dann haben wir doppelt gewonnen. Und wir sehen, dass das Geld da ankommt, wo es dringend gebraucht wird“, freut sich Tessmann.