„Schutzstreifen nur bei Bedarf befahren. 1,50 Meter Abstand zum Radverkehr“ steht auf dem Infoschild (rechts oben) in der Heilbronner Straße in Schwäbisch Hall. Der Abstand des silbernen Autos zu den Radlern, die in Richtung Diak unterwegs sind, ist grenzwertig. © Foto: Verena Köger