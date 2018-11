Kabarett Pufpaff bringt Haller zum Lachen

Schwäbisch Hall / Andreas Dehne

Hier sitzen etwa 550 Leute und keiner hat sich in die Luft gesprengt.“ Nach mehr als zwei Stunden zieht der Kabarettist im Haller Neubau-Saal ein eigenwillig anmutendes Resümee. „Das ist doch ganz toll“, befindet er die Abwesenheit von Selbstmordattentätern an diesem überaus facettenreichen Abend.

Zuvor fordert er im Sinne von Donald Trump nicht nur die Bewaffnung der Lehrer, sondern auch Schusswaffen für die Lernenden. „Besonders dem Schüler in der letzten Reihe mit dem schwarzen Ledermantel“ würde er gerne eine abgesägte Schrotflinte in die Hand geben. „Dann würde sich vielleicht auch der Lehrer wieder einmal mehr anstrengen.“

Er fragt ins Publikum: „Worüber sollen wir uns noch aufregen?“ Und bekommt als Antwort: „Globe Theater.“ Pufpaff zeigt sich gut informiert. „Ich habe mir Ihre Baustelle heute angeschaut. Für nur doppelt so teuer sieht sie noch nicht ganz fertig aus.“ Es sei so eine Art „BER“ für Schwäbisch Hall und er vergleicht es gleich noch mit der Hamburger Elbphilharmonie. „Wenn es erst mal fertig ist, sagen alle: Ist das geil und dann vergessen sie die Kosten.“

Rente „religiös“ betrachten

Bei allem Philosophieren über die Lage in diesem Land fallen ihm mitunter etwas skurril anmutende Vorschläge ein. „Vielleicht ist Gewalt doch eine Lösung.“ Er selbst bezeichnet sich als liberal. „Aber nicht das Liberal mit dem postejakulativen Blick. Ich bin aggressiv-liberal. Fundamentalistisch-liberal. Damit können wir die Gesellschaft verändern.“ Denn die Zukunft scheint nicht gerade verlockend zu sein. Autonomes Fahren bringt irgendwann „Führerlose Fahrräder“ und „Sex-Apps“, für welche „die Welt eine Scheide ist“. Sie würden heute schon einen Großteil der Downloads im Internet ausmachen. Und die Rente müsse man sowieso eher „religiös“ betrachten. „Wären Sie gerne noch einmal Kind in dieser Gesellschaft?“, fragt er in die Runde und erntet in diesem Moment ein eher betroffenes Schweigen.

Pufpaff setzt sich sehr eigenwillig mit „Menschen-Aus-Ländern“ auseinander. „Was die in Kanada an Schnee haben, haben die in Chemnitz an Ausländern“ und stellt sich vor, wie nach dem ersten erfolgreichen Versuch die zweite Unterrichtsstunde als Selbstmordattentäter aussehen könnte. Im letzten Jahr haben sich wohl „knapp 1000 Deutsche“ dafür entschieden. „Was ist mit unserer Gesellschaft los? Schauen Sie sich unser Land an. Wo kommt dieser Hass her? Wir leben in einem der reichsten und sichersten Länder der Erde.“

Zum 25-Jahr-Bestehen der Zusammenarbeit des Konzertkreises Triangel und des Kulturbüros der Stadt Schwäbisch Hall lässt es der Kabarettist mit dem ausgefallenen Namen so richtig krachen. Kaum ein heißes Eisen, an dem er sich nicht verbal die Finger verbrennt. Kaum ein Fettnäpfchen, das er unberührt stehen lässt. Und wischt man sich eben noch die Lachtränen aus den Augen, lässt einen der nächste Satz des umtriebigen Künstlers regelrecht erstarren. „Wenn die Polkappen schmelzen, haben die in Afrika endlich was zu trinken.“

Die Welt der echten Kerle sieht er bereits am Abgrund. „Was ist uns Männern denn geblieben?“, fragt er bissig in die Runde. „Das Grillen ist das letzte bisschen Affenfelsen, das wir noch haben.“ Trotzdem plädiert er für einen offenen Umgang mit der Welt. „Verlieren Sie Ihren Optimismus nicht“, fordert er die Zuschauer immer wieder auf und erzählt von seiner Leberwurst, mit der er sich eine ausgiebige Lebensmittelvergiftung eingefangen hat. „Ich habe mich zu Hause in die Badewanne gesetzt, weil ich nicht wusste, in welche Richtung ich zuerst explodiere.“ Doch Pufpaff zeigt sich auch der verdorbenen Leberwurst gegenüber optimistisch. „Nach fünf Tagen sieben Kilo abgenommen – in allem steckt etwas Positives.“ Wer es noch nicht bis zur Bikinifigur geschafft habe, der solle sich nach der Vorstellung bei ihm melden. „Ich habe noch etwas von der Leberwurst dabei.“