Schwäbisch Hall Public Viewing zur WM im Optima Sportpark geplant

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

In Moskau rollt am 14. Juni der Ball für die Fußballweltmeisterschaft an. Die deutsche Elf bestreitet ihr erstes Spiel drei Tage später gegen Mexiko. Auch Haller Fußballfans sollen ein bisschen Stadion-Feeling und vor allem die Spiele mitbekommen. Hartmut Baumann hat im Namen der Freien Wählervereinigung den Antrag gestellt – wie zur Europameisterschaft 2016 –, 10 000 Euro für Public Viewing im Optima-Sportpark bereitzustellen. Damals wurden Deutschlandspiele auf Leinwand übertragen, während Gäste von der Tribüne aus mitfiebern konnten (Bild). Die anderen Spiele wurden in der VIP-Lounge gezeigt. Insgesamt kamen 4000 Besucher. Die Sportpark-Betreiber rechnen mit Kosten von 36 500 Euro, die zum Teil über Sponsoren abgedeckt werden sollen. Der Antrag werde in einer der nächsten Sitzungen behandelt, versichert Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim.