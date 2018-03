Vellberg/Rosenberg Psychiater sagt, Friedhild Miller sei krank

Vellberg/Rosenberg / Elisabeth Schweikert

Die Dauerbewerberin auf Bürgermeisterposten Friedhild Miller kommt weder nach Vellberg noch nach Rosenberg.

Friedhild Miller, 48-jährige Familienhelferin aus Sindelfingen, war am gestrigen Sonntag nicht bei der Bekanntgabe der Wahlergebnisse dabei. Die Frau, die nach eigenen Angaben Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Fall bringen möchte, bewirbt sich parallel bei zig Gemeinden um das Amt des Bürgermeisters, so hatte sie sich auch schon in Ilshofen beworben.

Für die heute in der Gemeinde Rosenberg (Ostalbkreis) stattfindende öffentliche Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl hat sie abgesagt. Als Grund nennt Friedhild Miller gegenüber dieser Zeitung, die Berichterstattung in der Schwäbischen Zeitung und der Stuttgarter Zeitung. In den Berichten über einen Prozess am Amtsgericht Böblingen sagte ein zugezogener Psychiater (Hermann Ebel, ärztlicher Direktor der Psychiatrie in Ludwigsburg), er ginge bei ihr von einer gravierenden psychischen Erkrankung aus, die im schizophrenen Bereich einzuordnen sei. Der Amtsrichter und die Staatsanwältin stellten daraufhin die Schuldunfähigkeit der Frau fest. Die Vorwürfe gegen Friedhild Miller, Richter beleidigt zu haben, wurden fallen gelassen, heißt es in den Berichten.

Miller weist diese Einstufung zurück. Sie teilt dieser Zeitung mit: „Ich werde nicht zur Kandidatenvorstellung in Rosenberg kommen, ich möchte nicht zur Volksbelustigung beitragen.“